Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Şortuyla Verdiği Poz “Yok Artık” Dedirtti! Milyonlar Titredi Kaldı! “Bu Ne Hal Ayşe!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada gülen yüzüyle ve performansıyla adından sıkça kendinden bahsettiren Survivor Ayşe, yarışmadan sonra dengelerin değiştirecek paylaşımlar yapmıştı. Survivor Ayşe’nin son paylaşımına ise milyonlar titrediğini dile getiren yorumlarda bulunurken; hayranları ise “Bu ne hal Ayşe” yorumlarını yaptılar!

Survivor yarışmasında geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Cemal Can’a ve bir önceki senelerin şampiyonlarına fark atacak kadar başarılı bir şekilde yarışan Survivor Ayşe, bireysel dokunulmazlıklarda yüzlerce sayı almış ve Survivor tarihine ikinci olarak kazınmıştı. Her yerden kazanan Survivor Ayşe, kısa bir süre önce ise skandal bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti! İşte Survivor Ayşe’den gelen o şok edici paylaşım!



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