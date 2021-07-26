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26 Tem 2021 - 19:46

Serdar Ortaç Sinirden Çılgına Döndü! Eski Eşi Hakkında Ateş Püskürdü, Chole Şimdi Ne Yapacak? “Şeytan Görsün Onun Yüzünü”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, kendisine yöneltilen sorular karşısında büyük bir şok yaşadı ve adeta çılgına döndü! Eski eşi hakkında ateş püsküren başarılı şarkıcı hayranlarına; “Chole şimdi ne yapacak?” yorumlarına neden oldu. “Şeytan görsün yüzünü” sözlerini dile getiren Serdar Ortaç, milyonları şok içerisinde bıraktı.