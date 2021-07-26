- 26 Tem 2021 - 19:46 G: 26 Tem 2021 - 19:56

Serdar Ortaç Sinirden Çılgına Döndü! Eski Eşi Hakkında Ateş Püskürdü, Chole Şimdi Ne Yapacak? “Şeytan Görsün Onun Yüzünü”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, kendisine yöneltilen sorular karşısında büyük bir şok yaşadı ve adeta çılgına döndü! Eski eşi hakkında ateş püsküren başarılı şarkıcı hayranlarına; “Chole şimdi ne yapacak?” yorumlarına neden oldu. “Şeytan görsün yüzünü” sözlerini dile getiren Serdar Ortaç, milyonları şok içerisinde bıraktı.

Gündeme bomba gibi düşen sözleri ise Serdar Ortaç’ın hayranlarını ikiye böldü. Dengelerin değişmesine neden olan açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, şok etkisi yarattı!

Verdiği röportajlarda sık sık eski eşini öven sözlerde bulunan Serdar Ortaç’tan gelen bu açıklama ise “Yok artık” dedirtti. Sinirden çılgına dönen Serdar Ortaç, Chole’nün hakkında skandal sözlere yer verdi. Chole Loughnan’ın bu açıklamalara cevabı ise merak konusu oldu. Peki, Serdar Ortaç eski eşi hakkından neler söyledi?

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26 Tem 2021 - 19:46 Ankara- Yaşam

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