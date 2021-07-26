Savaşçı Dizisi Yeniden Başlıyor! Kadroda Hem Tamer Karadağlı Hem de Berk Oktay Var! FOX TV Şok İçerisinde, Bunu Hiç Beklemiyordu…

Dizi dünyasına adını altın harflerle yazdıran başarılı dizi, 99. Bölüm boyunca yayınlanmış daha sonra ise ekranlara uzun bir ara vermişti. Ekranlarda uzun bir süre olmayınca; birçok kişi dizinin sessizce veda ettiğini düşünmeye başlamıştı fakat Savaşçı dizisi şok bir karar almış ve ekranlara geleceğini duyurmuştu.

100. bölümüyle fırtınalar estiren Savaşçı dizisinin yeni kadrosunda ise Gaye Turgut Evin ve Berk Oktay gibi birbirinden önemli isimler ise yer almamıştı. Başarılı isimlerin yerine ise Ediz Hun ve Tamer Karadağlı gibi önemli isimler yer almaya başlamıştı. Peki, ekranlara yeniden gelecek olan Savaşçı dizisinde kimler olacak? Ne zaman yeniden başlayacak?



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