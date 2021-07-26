Savaşçı Dizisi Yeniden Başlıyor! Kadroda Hem Tamer Karadağlı Hem de Berk Oktay Var! FOX TV Şok İçerisinde, Bunu Hiç Beklemiyordu…
FOX TV ekranlarının en gözde dizilerinden biri olan Savaşçı iddialara göre yeniden başlıyor! Milyonları şoka sokan bu durumda söylentilerde adeta aldı başını gitti! İddiaların arasında Savaşçı dizisinin yeniden başlamasının hemen yanında kadronun içerisinde hem Tamer Karadağlı hem de Berk Oktay yer alacak!
Dizi dünyasına adını altın harflerle yazdıran başarılı dizi, 99. Bölüm boyunca yayınlanmış daha sonra ise ekranlara uzun bir ara vermişti. Ekranlarda uzun bir süre olmayınca; birçok kişi dizinin sessizce veda ettiğini düşünmeye başlamıştı fakat Savaşçı dizisi şok bir karar almış ve ekranlara geleceğini duyurmuştu.
100. bölümüyle fırtınalar estiren Savaşçı dizisinin yeni kadrosunda ise Gaye Turgut Evin ve Berk Oktay gibi birbirinden önemli isimler ise yer almamıştı. Başarılı isimlerin yerine ise Ediz Hun ve Tamer Karadağlı gibi önemli isimler yer almaya başlamıştı. Peki, ekranlara yeniden gelecek olan Savaşçı dizisinde kimler olacak? Ne zaman yeniden başlayacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.