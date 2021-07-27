ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 27 Temmuz 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentlilerin su boru hatlarını ve depolarını dönem dönem kontrol ediyor. Bu kapsamda iyileştirme ve arıza giderme odaklı çalışmalar gerçekleştiren ASKİ, bakım ve onarım çalışmalarını üstleniyor. Gerçekleştirdiği su çalışmaları esnasında ortaya kesintiler çıkaran ASKİ, bunu iş ve işçi sağlığı nedeniyle yapıyor. Öte yandan ASKİ, su kesintileri esnasında yarattığı rahatsızlığı asgari düzeyde tutmak için kesintileri olabildiğince sınırlıyor. Başkentliler ise, Ankara’da gerçekleşecek olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini ve su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak ediyor.

ASKİ 27 Temmuz Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?



ASKİ hem planlı hem de plansız su kesintilerini çalışmalarından önce başkentlilere bilgi veriyor. Duyurularını yapmak için resmi web sitesini kullanan ASKİ, başkentlileri konuyla ilgili kesintiler öncesinde önlem almaya davet ediyor. ASKİ’nin resmi web sitesine göre; 27 Temmuz 2021 Salı günü Ankara’nın sadece bir bölgesinde planlı su kesintisinin uygulanması öngörülüyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan planlı su kesintisinin Çankaya ilçesinin Yakupabdal mahallesinin üst kotlarını etkilemesi bekleniyor. Öte yandan burada gerçekleştirilecek olan su kesintisinin Yakupabdal mahallesi Hikmet Ayberk camii yanı depo içi pompa arızasından kaynaklandığı biliniyor. >>