- 27 Tem 2021 - 00:11 G: 26 Tem 2021 - 22:54

Akıllı Telefon Kameraları İzleniyor Mu? Telefonumuzun Kamerasından İzlendiğimizi Nasıl Anlayabiliriz?

Gelişen teknoloji insan hayatında sadece olumlu yönde katkı sağlamıyor. Siber saldırıları ve webin karanlık dünyasını da geliştiren teknoloji, artık mobil kameralarda bile güvenlik ihlalinin yapılmasına neden olabiliyor. Peki, akıllı telefon kameraları izleniyor mu? Telefonumuzun kamerasından izlendiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hacklenmiş telefon nasıl kurtarılır? İşte, detaylar…

Teknolojiyle birlikte kişilerin hayatları kolaylaşırken, çeşitli güvenlik ihlallerine de açık hale geliyor. Kişisel verilerin bu denli ortada dolaştığı günümüzde, bu tartışmalar giderek büyürken, ortaya atılan mobil telefonlarının kameralarının izlenebiliyor iddiası teknoloji kullanıcılarını daha da tedirgin ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, teknoloji kullanıcılarını uyarıyor.

Akıllı Telefon Kameraları İzleniyor Mu?

Giderek artan siber saldırılar mobil telefon kullanıcılarına; “Akıllı telefon kameraları izleniyor mu?” sorusunu sorduruyor. Telefonların normal şartlarda izlenmesi mümkün olmuyor. Ancak kişiler, indirdiği uygulamalar ve çeşitli kullanım hataları ile telefonunu bu tür saldırılara açık hale getirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi’ne konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu konuda; “Bir fotoğraf işleme uygulaması kurulum aşamasında bizden mikrofona erişim talep ederse bunu hangi amaçla bizden istediğine dair bir kere daha düşünmeliyiz” diyerek teknoloji kullanıcılarını konuyla ilgili önlem almaya davet ediyor. >>

27 Tem 2021 - 00:11 - Teknoloji

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