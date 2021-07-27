Hollanda'da Asgari Ücret Kaç Lira? Hollanda’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Hollanda Asgari Ücret 2021

Türkiye’de her yıl zamlanan asgari ücret, bu sene yüzde 21,56 artarak, 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak ödenmeye başlandı. Pek çok vatandaşın asgari ücrete çalıştığı Türkiye’de yaşama koşullarını da asgari ücret şekillendirir hale geldi. Çalışma hayatı için yurt dışına gidecek olan vatandaşlar ise, diğer ülkelerin koşullarını merak etmeye başlarken, asgari ücretten yola çıkmanın doğru olacağını düşündü.

Hollanda'da Asgari Ücret Kaç Lira?



Türklerin Almanya’dan sonra sıklıkla yaşamayı tercih ettiği ülkelerin başında Hollanda geliyor. Hollanda, diğer Avrupa ülkelerine göre çalışanlarına daha yüksek bir asgari ücret sağlaması ile de sıklıkla tercih ediliyor. Peki, Hollanda'da asgari ücret kaç lira? Hollanda’da tek bir asgari ücret ödemesi bulunmuyor. İki ayrı asgari ücret tarifesi uygulayan Hollanda, 21 yaş üzeri çalışanlarına 16 bin 966 TL 23 kuruş ödeme yapıyor. 21 yaş için ise bu miktar, 13 bin 572 lira 99 kuruş olarak ödeniyor. >>