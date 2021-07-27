- 27 Tem 2021 - 00:14

Almanya'da Ev Kiraları Kaç Para? Almanya’da Ev Kiraları Ne Kadar? İşte Almanya Ev Kiraları 2021

Ev kiraları bedeli ile yaşam giderlerin en büyüğünü oluşturan Almanya’ya taşınmak isteyen kişilerin ev kira ücretlerini yabana atmaması gerekiyor. Peki, Almanya'da ev kiraları kaç para? Almanya’da ev kiraları ne kadar? İşte Almanya ev kiraları 2021…

Türkiye’den en çok işçi gücünü alan ülkelerden biri olan Almanya hem yaşam standartları hem de iki ülke arasındaki sıcak diplomasi nedeniyle çok sık tercih ediliyor. Asgari ücrette diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bir ödeme gerçekleştiren Almanya, bu nedenle de sıkça işçi göçü alıyor. Ancak Almanya’da yaşamak isteyen işçilerin ev kira bedelini gözden kaçırmaması gerekiyor.

Almanya'da Ev Kiraları Kaç Para?

Almanya’da yaşayacak olan kişilerin ilk olarak “Almanya’da ev kiraları kaç para?” sorusuna yanıt araması gerekiyor. Öncelikle Almanya’da ev kiralarının iki ayrı ifadesi bulunuyor. Türkçe’ye soğuk ve sıcak kira olarak çevrilen bu ibareler sırasıyla; kaltmiete ve warmmiete olarak adlandırılıyor. Soğuk kira sadece kira bedelini içerisine dahil ederken, sıcak kira elektrikten suya bütün masrafları kiraya dahil etmek anlamına geliyor. Öte yandan tek odalı evlerin Türkiye’den daha küçük olduğu Almanya’da 20 ila 45 metrekarelik yapıların soğuk kira bedelleri 200 ile 560 Euro aralığında değişiyor. Bu da Türk Lirası’na çevrildiğinde 2 bin 19 lira 79 kuruş ile 5 bin 655 lira 41 kuruş arasında bir ücrete tekabül ediyor. >>

27 Tem 2021 - 00:14 - Dünya

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