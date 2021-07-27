Almanya'da Bir Paket Sigara Ne Kadar? Almanya'da En Ucuz Sigara Ne Kadar? Almanya'da Sigara Kaç Lira Bakın Görün, Almanya Mı, Türkiye Mi Ucuz?

Almanya’da yaşamak veya turistik amaçlı seyahate gitmek isteyen kişilerin, pek çok ayrıntıyı düşünmesi gerekiyor. Özellikle Almanya’ya taşınmak isteyen kişilerin yaşam maliyetini ortaya çıkaran özel tüketimlerin de iki ülke arasındaki karşılaştırmalarını yaparak karar vermesi gerekiyor.

Almanya'da Bir Paket Sigara Ne Kadar?



Almanya’da batı ve doğu olmak üzere iki ayrı bölge bulunuyor ve bu bölgelerin yaşam standartları sigara fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Almanya’da bir paket sigara ne kadar? Almanya’nın doğu bölgesinde sigara, batı bölgesine oranla daha uyguna satılıyor. Tüm değişikliklere rağmen ise, Almanya’da sigara fiyatları 6 ile 10,1 Euro aralığında değişiyor. Bu da Türk Lirası’na çevrildiğinde 60 lira 59 kuruş ile 102 TL aralığına tekabül ediyor. >>