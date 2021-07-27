Almanya Et Fiyatları 2021! Almanya'da Kuzu Eti Kaç Para? Et Türkiye’de Mi, Almanya’da Mı Ucuz? Bu Fiyatlar Sizi Çok Şaşırtacak…

Geçtiğimiz günlerde Almanların et yeme istatistikleri kamuoyu ile paylaşılmış ve Almanya'da her vatandaş yılda ortalama 59,5 kilogram et tükettiği ortaya çıkmıştı. Bunun ardından başlayan ucuz et tartışmaların ardı arkası bir türlü kesilmedi. Et tüketiminin gerekenden çok daha fazla olmasının israfa yol açacağı konusunda endişeli olan Alman uzmanları ise, çareyi vatandaşlarını uyarmakta buldu.

Almanya'da Kuzu Eti Kaç Para?



Almanya’da et fiyatları ile ilgili tartışmalar her geçen gün büyüyor. Pek çok markette uygun fiyata satılan kuzu etlerinin Almanlar tarafından çok yaygın tüketilmesi, “Almanya’da kuzu eti kaç para?” sorusunun cevabını aratıyor. Alman marketleri incelendiğinde kuzu etinin kilogramı ile ilgili bir netliğe ulaşılmamış olsa da dana kıyma sadece 5 Euro’dan alıcı buluyor. Bu da birim bazlı olarak, incelendiğinde Türkiye’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin çok altında bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Dana kıymanın fiyatı Türk Lirası’na çevrildiğinde ise, 50 lira 49 kuruş olduğu görülüyor. >>