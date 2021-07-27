Almanya Et Fiyatları 2021! Almanya'da Kuzu Eti Kaç Para? Et Türkiye’de Mi, Almanya’da Mı Ucuz? Bu Fiyatlar Sizi Çok Şaşırtacak…
Avrupa’nın en ucuz etini Almanya yiyor. Her yıl besicilikte bir adım daha ileri giden Almanya’da her bütçeye sahip olan vatandaş, et tüketimi gerçekleştirebiliyor. Peki, Almanya'da kuzu eti kaç para? Et Türkiye’de mi, Almanya’da mı ucuz? İşte, Almanya et fiyatları 2021! Bu fiyatlar sizi çok şaşırtacak…
Geçtiğimiz günlerde Almanların et yeme istatistikleri kamuoyu ile paylaşılmış ve Almanya'da her vatandaş yılda ortalama 59,5 kilogram et tükettiği ortaya çıkmıştı. Bunun ardından başlayan ucuz et tartışmaların ardı arkası bir türlü kesilmedi. Et tüketiminin gerekenden çok daha fazla olmasının israfa yol açacağı konusunda endişeli olan Alman uzmanları ise, çareyi vatandaşlarını uyarmakta buldu.
Almanya'da Kuzu Eti Kaç Para?
Almanya’da et fiyatları ile ilgili tartışmalar her geçen gün büyüyor. Pek çok markette uygun fiyata satılan kuzu etlerinin Almanlar tarafından çok yaygın tüketilmesi, “Almanya’da kuzu eti kaç para?” sorusunun cevabını aratıyor. Alman marketleri incelendiğinde kuzu etinin kilogramı ile ilgili bir netliğe ulaşılmamış olsa da dana kıyma sadece 5 Euro’dan alıcı buluyor. Bu da birim bazlı olarak, incelendiğinde Türkiye’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin çok altında bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Dana kıymanın fiyatı Türk Lirası’na çevrildiğinde ise, 50 lira 49 kuruş olduğu görülüyor. >>
27 Tem 2021 - 00:16 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.