- 27 Tem 2021 - 00:17

Oyuncu Olmak İçin Nerelere Başvuru Gerekir? Dizide Oynamak İçin Ne Yapmak Gerekir? Dizi Oyuncularını Kim Seçer?

Yeni sezona hazırlık yapan televizyon dünyası, pek çok yardımcı oyuncu kadrosunu oyuncu olmak isteyen kişilerin erişimine açıyor. Peki, oyuncu olmak için nerelere başvuru gerekir? Dizide oynamak için ne yapmak gerekir? Dizi oyuncularını kim seçer? İşte, detaylar…

Oyuncu olma hayali ile yanıp tutuşan kişiler için yılın o dönemi giderek yaklaşıyor. Her yıl yeni sezon çekimlerine ağustos ayında başlayan diziler, pek çok yeni rol ve yardımcı oyuncu kadrosu açığı ile piyasaya çağrı yapıyor. Özellikle Arka Sokaklar gibi yan rollerin fazla olduğu aksiyon dizilerinde birçok oyuncu ilk deneyimini yaşıyor. Öte yandan ilk kez oyunculuğu deneyimleyecek olan kişilerin, cevaplarını alması gerektiği birtakım sorular bulunuyor.

Oyuncu Olmak İçin Nerelere Başvuru Gerekir?

İlk kez oyunculuk hayali peşine düşen kişilerin öncelikle; “Oyuncu olmak için nerelere başvuru gerekir?” sorusuna yanıt araması gerekiyor. Oyunculuk için kapısının çalınmasının gerekliği olduğu ilk yerlerin başında cast ajansları geliyor. Cast ajanslarına kayıt yaptıran kişiler, uygun olması halinde buralardan dizi, sinema veya reklam filmlerine oyunculuk için yönlendiriliyor. >>

27 Tem 2021 - 00:17 - Yaşam

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