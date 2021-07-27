Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira? Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Fransa Asgari Ücret 2021
Pek çok ülkeye göre pahalı bir yaşama sahip olan Fransa, asgari ücrette de TL bazına çevrildiğinde yüksek bir ödeme gerçekleştiriyor. Birim bazlı karşılaştırmada Almanya ve Avusturya’nın önünde bir ödeme yapan Fransa, Türkiye’nin ise gerisinde kalıyor. Peki, Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira? Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Fransa Asgari Ücret 2021…
Bir ülkeye yerleşmeden önce referans alınması gereken temel bilgilerin başında, yaşam pahalılığı, asgari ücretin bu pahalılık karşısındaki konumu ve ne kadar kişinin asgari ücretle çalıştığı geliyor. Bu bilgilere sahip olmadan başka bir ülkeye çalışmaya gitmek genellikle hüsranla sonuçlanabiliyor.
Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira?
Dünyanın en pahalı üçüncü ülkesi olan Fransa, asgari ücret açısından diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir miktarda ödeme gerçekleştiriyor. Peki, Fransa’da asgari ücret kaç lira? Fransa’da asgari ücret çalışma saatine göre değişiklik göstermek ile birlikte 2021 yılı en düşük 15 bin 360 TL olarak çalışanlara ödeniyor. Öte yandan Fransa’daki ortalama asgari ücret, 19 bin 16 lira 32 kuruş olarak çalışanlara veriliyor. >>
27 Tem 2021 - 00:18 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.