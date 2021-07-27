Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira? Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Fransa Asgari Ücret 2021

Bir ülkeye yerleşmeden önce referans alınması gereken temel bilgilerin başında, yaşam pahalılığı, asgari ücretin bu pahalılık karşısındaki konumu ve ne kadar kişinin asgari ücretle çalıştığı geliyor. Bu bilgilere sahip olmadan başka bir ülkeye çalışmaya gitmek genellikle hüsranla sonuçlanabiliyor.

Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira?



Dünyanın en pahalı üçüncü ülkesi olan Fransa, asgari ücret açısından diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir miktarda ödeme gerçekleştiriyor. Peki, Fransa’da asgari ücret kaç lira? Fransa’da asgari ücret çalışma saatine göre değişiklik göstermek ile birlikte 2021 yılı en düşük 15 bin 360 TL olarak çalışanlara ödeniyor. Öte yandan Fransa’daki ortalama asgari ücret, 19 bin 16 lira 32 kuruş olarak çalışanlara veriliyor. >>