Azerbaycan'da Asgari Ücret Kaç Lira? Azerbaycan’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Manat? İşte Azerbaycan Asgari Ücret 2021
Kardeş devlet Azerbaycan ile Türkiye arasında her yıl binlerce işçi değişimi yaşanıyor. Asgari ücret açısından da benzerlik gösteren Azerbaycan ve Türkiye, para birimlerinin yakınlığı nedeniyle de dünyada sürekli olarak turist alışverişi yapan ülkelerin başında geliyor. Peki, Azerbaycan'da asgari ücret kaç lira? Azerbaycan’da asgari ücret ne kadar, kaç manat? İşte Azerbaycan asgari ücret 2021…
Dış politikada şimdiye dek hiçbir sorunun yaşanmadığı Azerbaycan, pek çok konu açısından Türkiye ile benzerlik göstermeye tarihin başından bu yana devam ediyor. Özellikle ekonomik koşullar açısından Türkiye’ye benzeyen gösteren Azerbaycan, yaşam giderleri açısından da Türkiye’ye paralellik gösteriyor. Öte yandan sınır komşuluğu, vizesiz ulaşım olanağı ve iki ülke arasındaki yakın ilişkiler, ülkeler ile ilgili asgari ücret gibi detaylı bilgilerin merak edilmesine neden oluyor.
Azerbaycan'da Asgari Ücret Kaç Lira?
Azerbaycan’da asgari ücret ödemeleri, Türk Lirası bazı açısından incelendiğinde Türkiye ile büyük bir paralellik gösteriyor. Peki, Azerbaycan'da asgari ücret kaç lira? Azerbaycan’da 2021 yılı itibariyle asgari ücret, 2 bin 874 lira 4 kuruş olarak çalışanlara ödeniyor. Türkiye’de ise asgari ücret 2021 yılı itibariyle 2 bin 825 TL seviyesinde bulunuyor. >>
27 Tem 2021 - 00:35 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.