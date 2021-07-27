Azerbaycan'da Asgari Ücret Kaç Lira? Azerbaycan’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Manat? İşte Azerbaycan Asgari Ücret 2021

Dış politikada şimdiye dek hiçbir sorunun yaşanmadığı Azerbaycan, pek çok konu açısından Türkiye ile benzerlik göstermeye tarihin başından bu yana devam ediyor. Özellikle ekonomik koşullar açısından Türkiye’ye benzeyen gösteren Azerbaycan, yaşam giderleri açısından da Türkiye’ye paralellik gösteriyor. Öte yandan sınır komşuluğu, vizesiz ulaşım olanağı ve iki ülke arasındaki yakın ilişkiler, ülkeler ile ilgili asgari ücret gibi detaylı bilgilerin merak edilmesine neden oluyor.

Azerbaycan'da Asgari Ücret Kaç Lira?



Azerbaycan’da asgari ücret ödemeleri, Türk Lirası bazı açısından incelendiğinde Türkiye ile büyük bir paralellik gösteriyor. Peki, Azerbaycan'da asgari ücret kaç lira? Azerbaycan’da 2021 yılı itibariyle asgari ücret, 2 bin 874 lira 4 kuruş olarak çalışanlara ödeniyor. Türkiye’de ise asgari ücret 2021 yılı itibariyle 2 bin 825 TL seviyesinde bulunuyor. >>