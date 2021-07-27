Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacının Gözünün Yaşına Bakmadılar, Apar Topar Attılar! Reçetenin Dışına Çıkınca İpler Koptu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekiyordu, son bölümle dün akşam ekranlara gelen bölümde ise üçlü düelloların en heyecanlı kısımları sevenleriyle buluştu. Şefler yarışmacılardan üçlü düelloda yapmalarını istediği yemeklerin reçetelerini ve malzemelerini verdi.

Reçetelere bakarak şeflerin istediği yemeği yapacak olan yarışmacılardan bir isim ise reçetenin dışına çıkarak milyonları şok etti. Ekranlara gelen 21. Bölümde şefler Ömer, Milhan ve Ömer Yücel isimli yarışmacılardan Acem pilavı yapmalarını istediler. Tezgahlarının başına geçen başarılı 3 isim ise milyonları şoka sokacak bir hamlede bulundular. Peki, ne yaptılar?



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