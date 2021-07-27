Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacının Gözünün Yaşına Bakmadılar, Apar Topar Attılar! Reçetenin Dışına Çıkınca İpler Koptu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında bir ilk yaşandı. Yarışmacı şeflerin kendilerine verdikleri reçetenin dışına çıkınca, hiçbir şef yarışmacının gözünün yaşına bakmadılar. Adeta apar topar atılan yarışmacı, sosyal medyaya damgasını vurdu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekiyordu, son bölümle dün akşam ekranlara gelen bölümde ise üçlü düelloların en heyecanlı kısımları sevenleriyle buluştu. Şefler yarışmacılardan üçlü düelloda yapmalarını istediği yemeklerin reçetelerini ve malzemelerini verdi.
Reçetelere bakarak şeflerin istediği yemeği yapacak olan yarışmacılardan bir isim ise reçetenin dışına çıkarak milyonları şok etti. Ekranlara gelen 21. Bölümde şefler Ömer, Milhan ve Ömer Yücel isimli yarışmacılardan Acem pilavı yapmalarını istediler. Tezgahlarının başına geçen başarılı 3 isim ise milyonları şoka sokacak bir hamlede bulundular. Peki, ne yaptılar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.