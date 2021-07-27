- 27 Tem 2021 - 11:00 G: 27 Tem 2021 - 11:01

Aleyna Tilki'den Hayranlarını Şaşkınlığa Uğratacak Haber Geldi, Aleyna Tilki’den Evlilik Sürprizi

Aleyna Tilki yeni şarkısı ‘Sır’ı sevenleriyle buluşturmak üzereyken sosyal medya hesabından ‘Ayın 28’inde evleniyorum.

30’unda da klibimiz çıkacak. Buda davetiyem. 28’inde düğünümü instagramdan canlı izleyebilirsiniz…’ diye yaptığı paylaşımla yüzlerce mesaj aldı.

Aleyna Tilki ‘nin yarın akşam yapılacak organizasyonunla nasıl ve kiminle evleneceği sosyal medya’nın gündeminde merak konusu!

27 Tem 2021 - 11:00 - Magazin

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