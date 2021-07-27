27 Tem 2021 - 11:00 Güncelleme: 27 Tem 2021 - 11:01
Aleyna Tilki'den Hayranlarını Şaşkınlığa Uğratacak Haber Geldi, Aleyna Tilki’den Evlilik Sürprizi
Aleyna Tilki yeni şarkısı ‘Sır’ı sevenleriyle buluşturmak üzereyken sosyal medya hesabından ‘Ayın 28’inde evleniyorum.
30’unda da klibimiz çıkacak. Buda davetiyem. 28’inde düğünümü instagramdan canlı izleyebilirsiniz…’ diye yaptığı paylaşımla yüzlerce mesaj aldı.
Aleyna Tilki ‘nin yarın akşam yapılacak organizasyonunla nasıl ve kiminle evleneceği sosyal medya’nın gündeminde merak konusu!
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27 Tem 2021 - 11:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.