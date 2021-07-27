Aleyna Tilki'den Hayranlarını Şaşkınlığa Uğratacak Haber Geldi, Aleyna Tilki’den Evlilik Sürprizi

30’unda da klibimiz çıkacak. Buda davetiyem. 28’inde düğünümü instagramdan canlı izleyebilirsiniz…’ diye yaptığı paylaşımla yüzlerce mesaj aldı.

Aleyna Tilki ‘nin yarın akşam yapılacak organizasyonunla nasıl ve kiminle evleneceği sosyal medya’nın gündeminde merak konusu!