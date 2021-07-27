"Müge Anlı Koronavirüse Yakalandı!" Rahmi Özkan Şok İçerisinde Kaldı, Görenler Hüngür Hüngür Ağladı! 2 Gündür Ses Seda Yok…

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara veda eden başarılı programda birçok sorun ele alınmıştı. Bir yıl içerisinde 400’ü aşkın kayıp ve kaçırılma sorununu çözen Müge Anlı, 300’ü aşkın cinayeti de etkin bir şekilde çözmüş ve dosyaları kapatmıştı.

Birçok kişinin hayatına dokunan Müge Anlı’nın koronavirüse yakalanmış olma ihtimali bile hayranlarını çılgına döndürürken; iddiaların ardı arkası kesilmedi! Şok edici iddia dün akşam saatlerinde Twitter’da TT haline geldi. Müge Anlı ise konu hakkında sessizliğini korumaya devam edince, milyonlar çılgına döndü! Peki, Müge Anlı gerçekten koronavirüse yakalandı mı?



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