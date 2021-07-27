"Müge Anlı Koronavirüse Yakalandı!" Rahmi Özkan Şok İçerisinde Kaldı, Görenler Hüngür Hüngür Ağladı! 2 Gündür Ses Seda Yok…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı koronavirüse mi yakalandı? İddialara göre Müge Anlı, birkaç gün önce koronavirüse yakalandı! Rahmi Özkan ise… Görenleri şok içerisinde bırakan bu durum, milyonları hüngür hüngür ağlattı! 2 gündür ses seda alınmayan Müge Anlı…
Geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara veda eden başarılı programda birçok sorun ele alınmıştı. Bir yıl içerisinde 400’ü aşkın kayıp ve kaçırılma sorununu çözen Müge Anlı, 300’ü aşkın cinayeti de etkin bir şekilde çözmüş ve dosyaları kapatmıştı.
Birçok kişinin hayatına dokunan Müge Anlı’nın koronavirüse yakalanmış olma ihtimali bile hayranlarını çılgına döndürürken; iddiaların ardı arkası kesilmedi! Şok edici iddia dün akşam saatlerinde Twitter’da TT haline geldi. Müge Anlı ise konu hakkında sessizliğini korumaya devam edince, milyonlar çılgına döndü! Peki, Müge Anlı gerçekten koronavirüse yakalandı mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.