- 27 Tem 2021 - 11:33 G: 27 Tem 2021 - 11:41

Esra Erol’dan Bikini Şov! 18’liklere Taş Çıkardı, Görenleri Mest Etti! Eşi Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol’dan bikini şov! 39 yaşındaki güzel sunucu 18’lik kızlara resmen taş çıkarttı! Birçok kişi görsellerini gördükten sonra; “Eşi kıskançlıktan çıldırabilir” yorumlarında bulundular. Beğenilen fiziğine ise kısa sürede birçok hayranı tarafından ateş emojisi arka arkaya geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının sezon finali yapmasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla tatile giden başarılı isim, tatil pozlarını ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uzun bir süredir tatilde olan başarılı sunucunun son hali ise objektiflere takıldı. Oldukça tarz bir şekilde duran başarılı sunucuya bir bakan bir daha baktı!

Sosyal medya hesabını aktif bire şekilde kullanan başarılı sunucu Esra Erol, kısa bir süre önce paylaşımlarını artırmıştı. Programının sezon finali yapmasına birlikte eşiyle paylaşımları artıran başarılı sunucu, tatlı atışmalarda bulunarak; eşiyle paylaşımlar yapmıştı. Son görüntülenen hali ise ağızları açık bıraktı! İşte Ezra Erol’dan gelen o paylaşım!

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27 Tem 2021 - 11:33 Ankara- Yaşam

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