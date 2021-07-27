Esra Erol’dan Bikini Şov! 18’liklere Taş Çıkardı, Görenleri Mest Etti! Eşi Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının sezon finali yapmasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla tatile giden başarılı isim, tatil pozlarını ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uzun bir süredir tatilde olan başarılı sunucunun son hali ise objektiflere takıldı. Oldukça tarz bir şekilde duran başarılı sunucuya bir bakan bir daha baktı!

Sosyal medya hesabını aktif bire şekilde kullanan başarılı sunucu Esra Erol, kısa bir süre önce paylaşımlarını artırmıştı. Programının sezon finali yapmasına birlikte eşiyle paylaşımları artıran başarılı sunucu, tatlı atışmalarda bulunarak; eşiyle paylaşımlar yapmıştı. Son görüntülenen hali ise ağızları açık bıraktı! İşte Ezra Erol’dan gelen o paylaşım!



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