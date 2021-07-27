Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Yeni Projesini Resmen Açıkladı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Meğer Mehmet Şef…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan Mehmet Şef, hal ve hareketleriyle gündeme bomba gibi düşüyordu. Her hareketi olay olan Mehmet Şefin, yarışmacılarına davranışları ise sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemi oluyordu!

Sevilerek takip edilen başarılı şef Mehmet Yalçınkaya, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden biri paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımın hemen arkasından canlı yayında da yeni projesini açıklayan Mehmet Şef, Masterchef yarışmasından çekiliyor mu?



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