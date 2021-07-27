- 27 Tem 2021 - 14:05 G: 27 Tem 2021 - 14:26

Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Yeni Projesini Resmen Açıkladı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Meğer Mehmet Şef…

TV8 ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya, yarışmadan mı ayrılıyor? Canlı yayında yeni projesini resmen açıklayan Mehmet Şef, milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı tarafından Masterchef yarışmasına alınan Mehmet Yalçınkaya yoksa yeniden Acun Ilıcalı tarafından devre dışı mı olacak? Meğer Mehmet Şef…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan Mehmet Şef, hal ve hareketleriyle gündeme bomba gibi düşüyordu. Her hareketi olay olan Mehmet Şefin, yarışmacılarına davranışları ise sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemi oluyordu!

Sevilerek takip edilen başarılı şef Mehmet Yalçınkaya, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden biri paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımın hemen arkasından canlı yayında da yeni projesini açıklayan Mehmet Şef, Masterchef yarışmasından çekiliyor mu?

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27 Tem 2021 - 14:05 Ankara- Yaşam

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