Çukur Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu! İdris Baba, Yamaç Hatta Sena Bile Var! Milyonların Ağzı Kulaklarına Vardı…

Milyonlarca izleyicisi bulunan Çukur dizisinin 4. Sezonunu başarılı bir şekilde tamamlanmış, reytinglerde ise oldukça iyi sonuçlar almıştı. 5. Sezonunun olmayacağı ortaya çıkınca birçok kişi büyük bir şok yaşamıştı. Dizi dünyasında defterini kapatan başarılı yapımdan geriye büyük bir boşluk kalmıştı ki, Acun Ilıcalı’dan şok hamle resmen geldi!

Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizi sezon finali yaparken bile günlerce TT olarak kalmış, reyting rekorlarını kırarak; gövde gösterisi yapmıştı. Çukur dizisinde yer alan Aras Bulut İynemli ise Çukur dizinin finalinden sonra bir paylaşım yaparak; dizinin belgeselinin çekileceğini açıklamıştı. Peki, Acun Ilıcalı nasıl başlatacak?



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