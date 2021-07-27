Çukur Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu! İdris Baba, Yamaç Hatta Sena Bile Var! Milyonların Ağzı Kulaklarına Vardı…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisi kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı sayesinde yeniden ekranlara döneceği resmen açıklandı. Yine bu iddiaların arasında İdris Baba’nın, Yamaç’ın hatta Yamaç’ın sevgilisi olan Sena’nı bile yapımda olacağı şok bir şekilde ortaya çıktı!
Milyonlarca izleyicisi bulunan Çukur dizisinin 4. Sezonunu başarılı bir şekilde tamamlanmış, reytinglerde ise oldukça iyi sonuçlar almıştı. 5. Sezonunun olmayacağı ortaya çıkınca birçok kişi büyük bir şok yaşamıştı. Dizi dünyasında defterini kapatan başarılı yapımdan geriye büyük bir boşluk kalmıştı ki, Acun Ilıcalı’dan şok hamle resmen geldi!
Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizi sezon finali yaparken bile günlerce TT olarak kalmış, reyting rekorlarını kırarak; gövde gösterisi yapmıştı. Çukur dizisinde yer alan Aras Bulut İynemli ise Çukur dizinin finalinden sonra bir paylaşım yaparak; dizinin belgeselinin çekileceğini açıklamıştı. Peki, Acun Ilıcalı nasıl başlatacak?
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27 Tem 2021 - 14:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.