Şehit P.Uzman Çavuş Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesi Kırıkkale'de Merkez Nur Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür Turizm Bakan Yardımcı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve devlet erkanının yanı sıra il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez Nur Camii'ndeki tören sonrasında şehit Çelebi'nin naaşı, Balışey Kırlangıç Köyü Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.