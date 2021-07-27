Şehit P.Uzman Çavuş Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesi Kırıkkale'de Merkez Nur Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür Turizm Bakan Yardımcı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve devlet erkanının yanı sıra il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Merkez Nur Camii'ndeki tören sonrasında şehit Çelebi'nin naaşı, Balışey Kırlangıç Köyü Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
27 Tem 2021 - 15:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.