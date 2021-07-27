Alişan Selçuk Tektaş’ın Büyük Sırrını Açıkladı! 7 Gün Boyunca Sessi Kalmıştı Ama Artık Dayanamadı! Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer Gerçekler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, geçtiğimiz hafta vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş hakkında büyük sırrı açıkladı. Birçok kişinin kafasında soru işareti olarak kalan “Selçuk Tektaş aşı olup mu vefat etti?” sorusuna yanıt vermese bile şok gerçekleri sıraladı.
7 gün boyunca sessiz olan Alişan bu kez sosyal medyayı sallayan bir açıklamada bulundu. Gözyaşları sel olup akarken; gerçekler ise ağızların açık kalmasına neden oldu.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak günlerce yoğun bakımda kalan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz hafta acı haberiyle milyonları derinden sarsmıştı. Kardeşi kaybeden Alişan ise cenazede bile ayakta duramamıştı. İşte Alişan’dan gelen o şok edici paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.