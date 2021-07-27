Alişan Selçuk Tektaş’ın Büyük Sırrını Açıkladı! 7 Gün Boyunca Sessi Kalmıştı Ama Artık Dayanamadı! Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer Gerçekler…

7 gün boyunca sessiz olan Alişan bu kez sosyal medyayı sallayan bir açıklamada bulundu. Gözyaşları sel olup akarken; gerçekler ise ağızların açık kalmasına neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak günlerce yoğun bakımda kalan Selçuk Tektaş, geçtiğimiz hafta acı haberiyle milyonları derinden sarsmıştı. Kardeşi kaybeden Alişan ise cenazede bile ayakta duramamıştı. İşte Alişan’dan gelen o şok edici paylaşım…



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

