Sinema Sanatçısı Neşe Aksoy, İddialı Geliyor, Neşe Aksoy: Sinema Benim Vazgeçilmez Tutkum
Sinema sanatçısı Neşe Aksoy tarafından kurulan DAL Film Prodüksiyon, Türk Sinema ve dizi film sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
Bir dönemin aranılan yıldızlarından olan Neşe Aksoy, başrollerini unutulmaz aktörler Tarık Akan ve Fikret Hakan ile paylaştığı “Arkadaşım” filmiyle hafızalara kazınmıştı. Çok sayıda sinema filminde rol alan Neşe Aksoy yönetimindeki DAL Film Prodüksiyon, TV ve dijital platformlara yapımlar da üretecek.
İlk dizi filmi fantastik komedi tarzındaki “Şaka Gibi”nin hazırlıklarına başlayan DAL Film Prodüksiyon’un kurucusu Neşe Aksoy, sinema ve dizi sektörüne farklı bir bakış açısı getirme amacında olduklarını belirterek ”Sinema benim vazgeçilmez tutkum ve dünyam. DAL Film ile yeni bir yola çıkıyoruz. Sinema ve dizi filmlerle seyircilerimizin gönlünde taht kuran çok sayıda değerli oyuncu arkadaşımla fantastik komedi ‘Şaka Gibi’ dizisinde buluşacağız.” dedi.
27 Tem 2021 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.