Sinema Sanatçısı Neşe Aksoy, İddialı Geliyor, Neşe Aksoy: Sinema Benim Vazgeçilmez Tutkum

Bir dönemin aranılan yıldızlarından olan Neşe Aksoy, başrollerini unutulmaz aktörler Tarık Akan ve Fikret Hakan ile paylaştığı “Arkadaşım” filmiyle hafızalara kazınmıştı. Çok sayıda sinema filminde rol alan Neşe Aksoy yönetimindeki DAL Film Prodüksiyon, TV ve dijital platformlara yapımlar da üretecek.

İlk dizi filmi fantastik komedi tarzındaki “Şaka Gibi”nin hazırlıklarına başlayan DAL Film Prodüksiyon’un kurucusu Neşe Aksoy, sinema ve dizi sektörüne farklı bir bakış açısı getirme amacında olduklarını belirterek ”Sinema benim vazgeçilmez tutkum ve dünyam. DAL Film ile yeni bir yola çıkıyoruz. Sinema ve dizi filmlerle seyircilerimizin gönlünde taht kuran çok sayıda değerli oyuncu arkadaşımla fantastik komedi ‘Şaka Gibi’ dizisinde buluşacağız.” dedi.