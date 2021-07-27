Fahriye Evcen’den Şok Görseller! Eski Hali Gözleri Kör Etti, Bambaşka Birine Dönüştü! Kimse Buna İnanmak İstemiyor Ama Burak Özçivit Bile Şok Olabilir…

Milyonları derinden sarsan başarılı oyuncu, şimdilerde güzelliğiyle akılları başlardan alıyor fakat gündeme bomba gibi düşen değişim görselleri, ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir bakanın bir daha baktığı Fahriye Evcen’in eski ve iddialara göre estetiksiz hali, dengelerin değişmesine neden oldu.

Kısa bir süre önce Alparslan dizisiyle ekranlara döneceği ortaya çıkan Fahriye Evcen, at binme gibi dersleri almaya başlamıştı. Barış Arduç’la birlikte rol alacağı bilinen başarılı oyuncunun kendi markasını oluşturduğu da bilinen gerçeklerden birisiydi. Sevenlerini heyecanlandıran bu markada bulunan ürünlerin pahalılığı ise sevenlerinden tepki almasına neden olmuştu ki; eski görselleri de eleştirilerin nedeni oldu! İşte Fahriye Evcen’in tanınmakta güçlük çeken o hali!



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