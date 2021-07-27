Fahriye Evcen’den Şok Görseller! Eski Hali Gözleri Kör Etti, Bambaşka Birine Dönüştü! Kimse Buna İnanmak İstemiyor Ama Burak Özçivit Bile Şok Olabilir…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’den şok ötesi görseller! Eski hali gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kullanıcı, “Gözlerim kör oldu! Bu kim böyle!” yorumlarında bulundular. Kimsenin inanmak istemediği görseller, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre; Burak Özçivit’i bile şok edebilir!
Milyonları derinden sarsan başarılı oyuncu, şimdilerde güzelliğiyle akılları başlardan alıyor fakat gündeme bomba gibi düşen değişim görselleri, ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir bakanın bir daha baktığı Fahriye Evcen’in eski ve iddialara göre estetiksiz hali, dengelerin değişmesine neden oldu.
Kısa bir süre önce Alparslan dizisiyle ekranlara döneceği ortaya çıkan Fahriye Evcen, at binme gibi dersleri almaya başlamıştı. Barış Arduç’la birlikte rol alacağı bilinen başarılı oyuncunun kendi markasını oluşturduğu da bilinen gerçeklerden birisiydi. Sevenlerini heyecanlandıran bu markada bulunan ürünlerin pahalılığı ise sevenlerinden tepki almasına neden olmuştu ki; eski görselleri de eleştirilerin nedeni oldu! İşte Fahriye Evcen’in tanınmakta güçlük çeken o hali!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.