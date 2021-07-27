Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeniden Survivor’da! All Star’da Kıyamet Kopacak! Önce Ayşe Sonra Aleyna! Kadro Alev Alev Yanıyor!
Survivor 2021 yarışmasının en beğenilen isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmacıyı 4. Olarak bitirmesine rağmen birçok kişi için şampiyon olan isim Aleyna olmuştu! Survivor’da yarım bıraktığı işi yeniden tamamlamaya geleceği iddia edilen başarılı yarışmacının All Star kadrosunda olacağı gündeme bomba gibi düştü!
Binlerce kişinin merakla beklediği All Star yarışması için birçok isim anılmıştı. Acun Ilıcalı’nın bizzat açıkladığı isimlerin hemen yanında Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel gibi isimlerin All Star kadrosunda yer alacağı iddiaları milyonları şok içerisinde bırakmıştı.
Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, cesur paylaşımlarıyla yürekleri hoplatmıştı. Bikinili ve minili paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, All Star kadrosunda olacağı iddiaları kendisi doğurunca, hayranları coştu! Peki, All Star kadrosunda kimler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.