- 27 Tem 2021 - 17:06 G: 27 Tem 2021 - 17:09

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeniden Survivor’da! All Star’da Kıyamet Kopacak! Önce Ayşe Sonra Aleyna! Kadro Alev Alev Yanıyor!

Survivor 2021 yarışmasının en beğenilen isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmacıyı 4. Olarak bitirmesine rağmen birçok kişi için şampiyon olan isim Aleyna olmuştu! Survivor’da yarım bıraktığı işi yeniden tamamlamaya geleceği iddia edilen başarılı yarışmacının All Star kadrosunda olacağı gündeme bomba gibi düştü!

Binlerce kişinin merakla beklediği All Star yarışması için birçok isim anılmıştı. Acun Ilıcalı’nın bizzat açıkladığı isimlerin hemen yanında Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel gibi isimlerin All Star kadrosunda yer alacağı iddiaları milyonları şok içerisinde bırakmıştı.

Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, cesur paylaşımlarıyla yürekleri hoplatmıştı. Bikinili ve minili paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, All Star kadrosunda olacağı iddiaları kendisi doğurunca, hayranları coştu! Peki, All Star kadrosunda kimler olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

27 Tem 2021 - 17:06 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Şortuyla Verdiği Poz “Yok Artık” Dedirtti! Milyonlar Titredi Kaldı! “Bu Ne Hal Ayşe!” mask
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Şortuyla Verdiği Poz “Yok Artık” Dedirtti! Milyonlar Titredi Kaldı! “Bu Ne Hal Ayşe!”
Survivor İlayda Şeker 'den şok hareket! Aleyna'dan Sonra Havuza Girdi, Mayolu hali Milyonları Titretti! "Ne Yapıyorsun İlayda?" mask
Survivor İlayda Şeker 'den şok hareket! Aleyna'dan Sonra Havuza Girdi, Mayolu hali Milyonları Titretti! "Ne Yapıyorsun İlayda?"
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Büyük Darbeyi Yaptı! Ayşe Tarihe Karıştı... Adada Bitti; Şimdi de Gerçekte Başladı! "Ayşe Tarih..." mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Büyük Darbeyi Yaptı! Ayşe Tarihe Karıştı... Adada Bitti; Şimdi de Gerçekte Başladı! "Ayşe Tarih..."
Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu'nu Ezdi Geçti! Aleyna Hayatında Böyle Yıkılmamıştır, Adada Evlenirler Deniliyordu Ama... mask
Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu'nu Ezdi Geçti! Aleyna Hayatında Böyle Yıkılmamıştır, Adada Evlenirler Deniliyordu Ama...
Survivor Ayşe Köşeyi Döndü! Şampiyon Olamadı Ama Milyoner Oldu... Öyle Bir Anlaşma Yaptı ki; Parayı Duyanlar Şok Geçirdi! mask
Survivor Ayşe Köşeyi Döndü! Şampiyon Olamadı Ama Milyoner Oldu... Öyle Bir Anlaşma Yaptı ki; Parayı Duyanlar Şok Geçirdi!
Survivor Ayşe Durdurulamıyor! Öyle Bir Miniyle Poz Verdi ki, Milyonlar Resmen Delirdi! Instagram Alev Alev Yanıyor... mask
Survivor Ayşe Durdurulamıyor! Öyle Bir Miniyle Poz Verdi ki, Milyonlar Resmen Delirdi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Survivor Aleyna Kıyafetsiz ŞOK Paylaştım Yaptı! Havuza Atladı ve... O Fotoğrafı Görenler Resmen Kitlendi! Ada Hayatı Bitti, Havuz Hayatıyla Dudak Uçuklattı! mask
Survivor Aleyna Kıyafetsiz ŞOK Paylaştım Yaptı! Havuza Atladı ve... O Fotoğrafı Görenler Resmen Kitlendi! Ada Hayatı Bitti, Havuz Hayatıyla Dudak Uçuklattı!
Survivor Yarışmacıları Birbirine Girdi! “Karakter Değiştirdin” Demişti, Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Yer Gök İnledi! Survivor Batuhan Sinir Krizine Girebilir… mask
Survivor Yarışmacıları Birbirine Girdi! “Karakter Değiştirdin” Demişti, Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Yer Gök İnledi! Survivor Batuhan Sinir Krizine Girebilir…
Survivor Aleyna’dan Önce Mini Elbiseli Sonra Bikinili Paylaşım! Yangınları Çıkardı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! mask
Survivor Aleyna’dan Önce Mini Elbiseli Sonra Bikinili Paylaşım! Yangınları Çıkardı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Masterchef Yarışmasına Survivor Ayşe Yüksel Şoku! Yarışmaya Geliyor, Bu Kez Şampiyon Olacak! Yeni Bölüm Sızdırıldı, Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Masterchef Yarışmasına Survivor Ayşe Yüksel Şoku! Yarışmaya Geliyor, Bu Kez Şampiyon Olacak! Yeni Bölüm Sızdırıldı, Ortalık Çok Fena Karıştı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fahriye Evcen’den Şok Görseller! Eski Hali Gözleri Kör Etti, Bambaşka Birine Dönüştü! Kimse Buna İnanmak İstemiyor Ama Burak Özçivit Bile Şok Olabilir… mask
Fahriye Evcen’den Şok Görseller! Eski Hali Gözleri Kör Etti, Bambaşka Birine Dönüştü! Kimse Buna İnanmak İstemiyor Ama Burak Özçivit Bile Şok Olabilir…
Sinema Sanatçısı Neşe Aksoy, İddialı Geliyor, Neşe Aksoy: Sinema Benim Vazgeçilmez Tutkum mask
Sinema Sanatçısı Neşe Aksoy, İddialı Geliyor, Neşe Aksoy: Sinema Benim Vazgeçilmez Tutkum
Masterchef Mehmet Şef Terör Estirdi! Yarışmacının Yaptığı “Terbiyesizlik” Olarak Görüldü, Ortalık Karıştı! Stüdyoda Tansiyon Tavana Çıktı! mask
Masterchef Mehmet Şef Terör Estirdi! Yarışmacının Yaptığı “Terbiyesizlik” Olarak Görüldü, Ortalık Karıştı! Stüdyoda Tansiyon Tavana Çıktı!
Alişan Selçuk Tektaş’ın Büyük Sırrını Açıkladı! 7 Gün Boyunca Sessi Kalmıştı Ama Artık Dayanamadı! Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer Gerçekler… mask
Alişan Selçuk Tektaş’ın Büyük Sırrını Açıkladı! 7 Gün Boyunca Sessi Kalmıştı Ama Artık Dayanamadı! Gözyaşları Sel Olup Aktı! Meğer Gerçekler…
STAR TV’den İbo Show Kararı! Yeniden Ekranlara Dönmesi İçin İmza Atıldı! Milyonlar Şok İçerisinde, Eylül Deniyordu Ama… mask
STAR TV’den İbo Show Kararı! Yeniden Ekranlara Dönmesi İçin İmza Atıldı! Milyonlar Şok İçerisinde, Eylül Deniyordu Ama…
Şehit P.Uzman Çavuş Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Şehit P.Uzman Çavuş Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status