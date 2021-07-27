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27 Tem 2021 - 17:06

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Yeniden Survivor’da! All Star’da Kıyamet Kopacak! Önce Ayşe Sonra Aleyna! Kadro Alev Alev Yanıyor!

Survivor 2021 yarışmasının en beğenilen isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmacıyı 4. Olarak bitirmesine rağmen birçok kişi için şampiyon olan isim Aleyna olmuştu! Survivor’da yarım bıraktığı işi yeniden tamamlamaya geleceği iddia edilen başarılı yarışmacının All Star kadrosunda olacağı gündeme bomba gibi düştü!