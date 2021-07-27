Kripto Paralarda Fiyat Analizi Haberimizde! ETH,BTC ve Daha Nicesi! Kripto Dünyasında Neler Oluyor?

Bitcoin (BTC)’de neler yaşandı?

Bitcoin’in 29.000 dolardan 40.000 dolara sıçramasıyla, yatırımcılar boğa piyasalarının yeniden başlayabileceğine karşı umutlanıyor. BTC, 21 Temmuz’daki 29.482.61 dolardan, dün, 16 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 40.000 dolara yükseldi. Bu keskin toparlanmada piyasaların duyarlılığındaki değişime işaret ediyor.

Diğer yandan, Amazon’daki anonim bir kaynaktan, şirketin 2021’in sonuna kadar Bitcoin ödemelerini kabul etmeyi planladığını ve 2022’ye kadar kendi kripto para birimini piyasaya sürmeyi araştırdığını bildiren haberlerin ve söylentilerin ardından, boğalar Pazar günü bir destek aldı.

Gelişmelerin devamında, görünüşe göre bu haber ayıları telaşla çıkışa göndermiş ve bir short squeeze yaşanmasına neden olmuş. Bybt’ten gelen veriler, Pazartesi günü 24 saat içinde 18 Mayıs’tan bu yana görülen en büyük rakam olan yaklaşık 1.1 milyar dolarlık likidasyonu gösteriyor. Analist William Clemente III’e göre, sıkışmanın yoğunluğu “111.000,000 dolarlık short’un 10 dakikada likide olması” şeklindeydi. Ek olarak, kripto paralar kurumsal olarak benimsense de, spekülatif olduğunu düşünenlerde var. Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere, Man Group CEO’su Luke Ellis, kripto para birimlerinin “doğal bir değeri olmayan saf bir ticaret aracı” ve bir “lale soğanı” olduğunu söylüyor.

Yükseliş devam edebilir mi ve daha fazla alıcı çekebilir mi? Yukarı ve aşağı yöndeki kritik seviyeleri belirlemek için ilk 10 kripto para birimini analist “Rakesh Upadhyay” eşliğinde inceliyoruz.

BTC için 40.000 dolar direnci kritik

Bitcoin (BTC), 25 Temmuz’da 34.396 doların üzerinde kapandı ve bu da short pozisyonların kapanmaya zorlandığı anlamına gelebilir . Ayrıca, analiste göre gerçekleşebilecek bir “short squeeze” de neden olabilir ve fiyatı genel direncin üzerine 36.670 dolardan itebilir. MA’lar yükseliş geçişinin eşiğinde ve RSI aşırı alım bölgesine yakın. Bu da boğaların üstün olduğunu gösteriyor. Alıcıların 36.670 doların üzerinde üzerinde tutunabilmesi durumunda, BTC, analiste göre ayılardan sert bir dirençle karşılaşabilecekleri 41.330 ile 42.451.67 dolardan genel direnç bölgesine yükselebilir.

Diğer yandan boğalar, 36.670 doların üzerindeki düşüşü durdurursa, parite 30.000 dolar ile 42.451.67 dolar arasındaki geniş işlem aralığının üst yarısında işlem görebilir. Analiste göre aynı zamanda, 42.51.67 doların üzerinde bir kırılma, yeni bir yükseliş trendinin olası başlangıcına işaret edebilir. Bu olumlu görüş, fiyat düşerse ve hareketli ortalamaların altına düşerse geçersiz olacaktır. Ve, BTC 31.000 ile 28.000 dolar arasındaki destek bölgesini yeniden test edebilir.

Analiste göre BTC ve ETH psikolojik dirençleri kırmalı

Ethereum, son iki gündür 2.200 dolar seviyesiyle mücadele ediyordu. Ancak, 25 Temmuz mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların düşüşü değerlendirdiğini gösteriyor. Bu satın alımlarda, ETH fiyatı 2.200 doların üzerine çıkardı.

Yinede ETH, analiste göre sert bir direnç olarak hareket edebilecek düşüş trendi çizgisine doğru yükselebilir. Bu dirençten düşerse ve 2.081 dolardan geri dönerse, yatırımcı psikolojisinde bir değişim gözlemlenebilir. Düşüş trend çizgisinin üzerinde bir kırılmada analiste göre bu olasılığı arttıracaktır. Sonrasında, 3.000 dolar direnci için açılan yol, 20 günlük EMA’nın altına gerilememesi durumunda, boğaların direksiyonda olduğunu ve rallilerde alımların devam ettiğini gösterecektir.

Binance Coin 254 doları tekrar test edebilir

Binance Coin (BNB)‘de boğalar fiyatı düşüş trendinin üzerine itti ve şimdi 314 dolar engelini aşmaya çalışıyorlar. 20 günlük EMA’da düzleşti ve RSI, boğaların geri dönüş yapmaya çalıştığını gösteren pozitif bölgeye yükseliyor. Analist göre fiyatı 50 günlük SMA’nın üzerinde tutabilirlerse, BNB 380 dolara ve daha sonra 433 dolara yükselebilir.

Aksine yönde ise fiyat mevcut seviyeden düşerse, ayılar BNB’yi 280 doların altına düşürmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa fiyat aşağı hareketine devam edebilir ve analiste göre 20 Temmuz’un dip seviyesini 254.52 dolarda yeniden test edebilir.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA)’nun 25 Temmuz’daki mumları uzun kuyruklu, boğaların 1.24 dolar civarındaki pozisyonlarını kapatmak yerine düşüşlerde satın aldığını gösteriyor. Ayrıca, bugün kazanılan ivme, boğaları MA’ların üzerine çıkardı. Devamında, boğalar fiyatı 1.34 doların üzerinde sürdürebilirse, analiste göre ADA düşüş trendi çizgisine yükselebilir. Bu seviye, sert bir direnç olarak hareket edebilir, ancak boğalar 20 günlük EMA’nın üzerindeki bir sonraki düşüşü durdurursa, düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma olasılığını artıracaktır. Analiste göre bu durumda, ADA’yı 1.63 dolara ve ardından 1.88 dolara çıkarabilir. Aksi yöndeyse, analiste göre 20 günlük EMA’nın altına kırılım, 1.14 ve 1 dolar desteklerini devreye sokabilir.

Ripple (XRP)’da Bitcoin (BTC)’yi takip ediyor

XRP’nin toparlanması, son üç gün boyunca 0.61 dolara yakınında durdu, ancak boğalar pozisyonlarını düşürmedi. Yenilenen alım, fiyatı bugün 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı. 20 günlük EMA’nın düzleşti ve RSI 54’ün üzerine çıkarak ayıların kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Boğalar fiyatı 0.68 doların üzerine çıkarabilirse, analiste göre XRP 0.75 dolara yükselebilir. Aynı zamanda, bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, bir çift dip modelini tamamlayacak ve bu da 1.07 dolara bir ralli için kapıları açabilecektir. Aksi yöndeyse, fiyat mevcut seviyeden düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, analiste göre XRP tekrar 0.50 dolardan kritik desteğe düşebilir.

Dogecoin (DOGE)

Ayılar son üç gün boyunca 0.20 doları savunsa da, boğalar bölgeyi teslim etmemekten vazgeçmedi. Bu, boğaların Dogecoin’in (DOGE) yardım rallisinin devam etmesini bekledikleri için kar elde etmediğini gösteriyor. Alıcılar da bugün 0.21 dolarda fiyatı genel direncin üzerine çıkardı ancak ayılar kolay pes etmeyebilir. Ardından, satıcılar, 0.24 dolar toparlanmayı tekrar durdurmaya çalışacaklar. Analiste göre fiyat bu seviyeden düşerse, boğalar 0.21 doları desteğe çevirmeye çalışacak ve başarırlarsa, 50 günlük SMA’nın üzerinde bir kırılma olasılığı artabilir. Böyle bir hareket, olası bir ralli için kapıları 0.28 dolara ve ardından 0.33 dolara açabilir. Tersine, ayılar fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekerse, DOGE tekrardan 0.15 dolara gerileyebilir.

Polkadot (DOT)

Ayılar, Polkadot’un (DOT) 13.92 dolar yardım rallisini son üç gün boyunca oyalamaya çalıştı ancak fiyatı 13 doların seviyesinin altına geri çekemediler. Bu, boğaların her küçük düşüşte alım yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda, boğalar bugün fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı ve analiste göre DOT şimdi 16.93 dolarda genel dirence yükselebilir. Bu seviye sert bir direnç olarak hareket edebilir ve eğer fiyat bu seviyeden düşerse DOT’da tekrar 13 dolarlar ziyaret edilebilir. Aksi yöndeyse, boğalar fiyatı 16.93 doların üzerine çıkarırsa, analiste göre piyasaların daha düşük seviyeleri reddettiğini gösteriyor. Sonrasında, analiste göre DOT, yukarı yönlü ivme kazanarak 20 ve ardından 26.50 dolar direncine sert bir ralliye başlayabilir.

UniSwap (UNI)

Uniswap’ın (UNI) toparlanması, ayıların sert bir direnç oluşturabileceği azalan üçgen formasyonunun düşüş trendi çizgisine ulaştı. Fiyat bu seviyeden düşerse ve 18.17 doların altına gerilerse, analiste göre ayıların agresif bir şekilde daha yüksek seviyelerde satış yaptığını gösterir. Aynı zamanda, RSI pozitif bölgeye tırmandı ve 20 günlük EMA düzleşti, bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Boğalar, fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerinde iter ve sürdürürse, analist için düşüş modeli geçersiz olacaktır. Ek olarak, bu durum, 25 dolara bir ralli için kapıları açarak daha fazla alım çekebilir. Boğalar bu engeli aşabilirse, ENI, ayıların zorlu bir meydan okuma oluşturabileceği 30 dolara yükselebilir.

Bitcoin Cash (BCH)

BCH, son iki gün boyunca 465 dolara yakınında mücadele ettikten sonra, bugün toparlanmaya devam ediyor ve 495 dolardan işlem görüyor. Altcoin şimdi, analiste göre ayıların sert bir direnç oluşturabileceği 538.11 dolardan genel dirence yükselebilir. RSI’da, 55’in üzerine ve 20 günlük EMA, arz ve talep arasında bir denge olduğunu öne sürerek düzleşiyor. 538.11 doların üzerinde bir kırılma ve kapanış, analiste göre BCH’yi çift dipli bir desen tamamlayacağından boğaların lehine bir avantaj sağlayabilir.

Analiste göre bu yükseliş senaryosunun 706.22 dolar hedefi bulunuyor. Alternatif olarak, fiyat 538.11 dolardan düşerse, BCH 20 günlük EMA’ya düşebilir. Fiyat bu seviyeden geri dönerse, boğalar fiyatı tekrar genel direncin üzerine itmeye çalışacak. 20 günlük EMA’nın altına bir kırılma da, analiste göre fiyatı 370 dolara çekebilir.

Litecoin (LTC)

Ayılar, son iki gün boyunca Litecoin (LTC)’in 127 dolar yakınındaki yardım rallisini durdurmaya çalıştı, ancak boğalar pes etme havasında değildi. Yerlerini tuttular ve fiyatı bugün 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardılar. RSI pozitif bölgeye yükseldi ve 20 günlük EMA düzleşti, bu da ayıların kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Boğalar fiyatı 139 doların üzerinde sürdürür ve devamını getirebilirse, analiste göre LTC 180 dolara doğru bir ralli girişiminde bulunabilir. Fiyat 50 günlük SMA’dan düşerse ancak 20 günlük EMA’nın altına düşmezse, duyarlılığın olumluya döndüğünü ve tüccarların düşüşlerde alım yaptığını gösterir. Bu seferde ayılar, üstünlük elde etmek için fiyatı 20 günlük EMA’nın altına düşürmek zorunda kalacaktır.