Kripto Paralarda Fiyat Analizi Haberimizde! ETH,BTC ve Daha Nicesi! Kripto Dünyasında Neler Oluyor?
Bitcoin (BTC), 36.000 dolar direncinden sonra 40.000 dolar testi için bölgede güç kazanıyor. Ethereum’da 2.300 doların üzerinde işlem görüyor. Son bir haftada çoğu kripto para birimi kazançlarını %30’lara yakınlaştırmayı başarırken, özellikle en büyük kripto para birimleri önemli grafikler oluşturdu. Haftanın özeti şu şekilde…
Bitcoin (BTC)’de neler yaşandı?
Bitcoin’in 29.000 dolardan 40.000 dolara sıçramasıyla, yatırımcılar boğa piyasalarının yeniden başlayabileceğine karşı umutlanıyor. BTC, 21 Temmuz’daki 29.482.61 dolardan, dün, 16 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 40.000 dolara yükseldi. Bu keskin toparlanmada piyasaların duyarlılığındaki değişime işaret ediyor.
Gelişmelerin devamında, görünüşe göre bu haber ayıları telaşla çıkışa göndermiş ve bir short squeeze yaşanmasına neden olmuş. Bybt’ten gelen veriler, Pazartesi günü 24 saat içinde 18 Mayıs’tan bu yana görülen en büyük rakam olan yaklaşık 1.1 milyar dolarlık likidasyonu gösteriyor. Analist William Clemente III’e göre, sıkışmanın yoğunluğu “111.000,000 dolarlık short’un 10 dakikada likide olması” şeklindeydi. Ek olarak, kripto paralar kurumsal olarak benimsense de, spekülatif olduğunu düşünenlerde var. Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere, Man Group CEO’su Luke Ellis, kripto para birimlerinin “doğal bir değeri olmayan saf bir ticaret aracı” ve bir “lale soğanı” olduğunu söylüyor.
BTC için 40.000 dolar direnci kritik
Bitcoin (BTC), 25 Temmuz’da 34.396 doların üzerinde kapandı ve bu da short pozisyonların kapanmaya zorlandığı anlamına gelebilir . Ayrıca, analiste göre gerçekleşebilecek bir “short squeeze” de neden olabilir ve fiyatı genel direncin üzerine 36.670 dolardan itebilir. MA’lar yükseliş geçişinin eşiğinde ve RSI aşırı alım bölgesine yakın. Bu da boğaların üstün olduğunu gösteriyor. Alıcıların 36.670 doların üzerinde üzerinde tutunabilmesi durumunda, BTC, analiste göre ayılardan sert bir dirençle karşılaşabilecekleri 41.330 ile 42.451.67 dolardan genel direnç bölgesine yükselebilir.
Analiste göre BTC ve ETH psikolojik dirençleri kırmalı
Ethereum, son iki gündür 2.200 dolar seviyesiyle mücadele ediyordu. Ancak, 25 Temmuz mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların düşüşü değerlendirdiğini gösteriyor. Bu satın alımlarda, ETH fiyatı 2.200 doların üzerine çıkardı.
Binance Coin 254 doları tekrar test edebilir
Binance Coin (BNB)‘de boğalar fiyatı düşüş trendinin üzerine itti ve şimdi 314 dolar engelini aşmaya çalışıyorlar. 20 günlük EMA’da düzleşti ve RSI, boğaların geri dönüş yapmaya çalıştığını gösteren pozitif bölgeye yükseliyor. Analist göre fiyatı 50 günlük SMA’nın üzerinde tutabilirlerse, BNB 380 dolara ve daha sonra 433 dolara yükselebilir.
Cardano (ADA)
Cardano (ADA)’nun 25 Temmuz’daki mumları uzun kuyruklu, boğaların 1.24 dolar civarındaki pozisyonlarını kapatmak yerine düşüşlerde satın aldığını gösteriyor. Ayrıca, bugün kazanılan ivme, boğaları MA’ların üzerine çıkardı. Devamında, boğalar fiyatı 1.34 doların üzerinde sürdürebilirse, analiste göre ADA düşüş trendi çizgisine yükselebilir. Bu seviye, sert bir direnç olarak hareket edebilir, ancak boğalar 20 günlük EMA’nın üzerindeki bir sonraki düşüşü durdurursa, düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma olasılığını artıracaktır. Analiste göre bu durumda, ADA’yı 1.63 dolara ve ardından 1.88 dolara çıkarabilir. Aksi yöndeyse, analiste göre 20 günlük EMA’nın altına kırılım, 1.14 ve 1 dolar desteklerini devreye sokabilir.
Ripple (XRP)’da Bitcoin (BTC)’yi takip ediyor
XRP’nin toparlanması, son üç gün boyunca 0.61 dolara yakınında durdu, ancak boğalar pozisyonlarını düşürmedi. Yenilenen alım, fiyatı bugün 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı. 20 günlük EMA’nın düzleşti ve RSI 54’ün üzerine çıkarak ayıların kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Boğalar fiyatı 0.68 doların üzerine çıkarabilirse, analiste göre XRP 0.75 dolara yükselebilir. Aynı zamanda, bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, bir çift dip modelini tamamlayacak ve bu da 1.07 dolara bir ralli için kapıları açabilecektir. Aksi yöndeyse, fiyat mevcut seviyeden düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, analiste göre XRP tekrar 0.50 dolardan kritik desteğe düşebilir.
Dogecoin (DOGE)
Ayılar son üç gün boyunca 0.20 doları savunsa da, boğalar bölgeyi teslim etmemekten vazgeçmedi. Bu, boğaların Dogecoin’in (DOGE) yardım rallisinin devam etmesini bekledikleri için kar elde etmediğini gösteriyor. Alıcılar da bugün 0.21 dolarda fiyatı genel direncin üzerine çıkardı ancak ayılar kolay pes etmeyebilir. Ardından, satıcılar, 0.24 dolar toparlanmayı tekrar durdurmaya çalışacaklar. Analiste göre fiyat bu seviyeden düşerse, boğalar 0.21 doları desteğe çevirmeye çalışacak ve başarırlarsa, 50 günlük SMA’nın üzerinde bir kırılma olasılığı artabilir. Böyle bir hareket, olası bir ralli için kapıları 0.28 dolara ve ardından 0.33 dolara açabilir. Tersine, ayılar fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekerse, DOGE tekrardan 0.15 dolara gerileyebilir.
Polkadot (DOT)
Ayılar, Polkadot’un (DOT) 13.92 dolar yardım rallisini son üç gün boyunca oyalamaya çalıştı ancak fiyatı 13 doların seviyesinin altına geri çekemediler. Bu, boğaların her küçük düşüşte alım yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda, boğalar bugün fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı ve analiste göre DOT şimdi 16.93 dolarda genel dirence yükselebilir. Bu seviye sert bir direnç olarak hareket edebilir ve eğer fiyat bu seviyeden düşerse DOT’da tekrar 13 dolarlar ziyaret edilebilir. Aksi yöndeyse, boğalar fiyatı 16.93 doların üzerine çıkarırsa, analiste göre piyasaların daha düşük seviyeleri reddettiğini gösteriyor. Sonrasında, analiste göre DOT, yukarı yönlü ivme kazanarak 20 ve ardından 26.50 dolar direncine sert bir ralliye başlayabilir.
UniSwap (UNI)
Uniswap’ın (UNI) toparlanması, ayıların sert bir direnç oluşturabileceği azalan üçgen formasyonunun düşüş trendi çizgisine ulaştı. Fiyat bu seviyeden düşerse ve 18.17 doların altına gerilerse, analiste göre ayıların agresif bir şekilde daha yüksek seviyelerde satış yaptığını gösterir. Aynı zamanda, RSI pozitif bölgeye tırmandı ve 20 günlük EMA düzleşti, bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Boğalar, fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerinde iter ve sürdürürse, analist için düşüş modeli geçersiz olacaktır. Ek olarak, bu durum, 25 dolara bir ralli için kapıları açarak daha fazla alım çekebilir. Boğalar bu engeli aşabilirse, ENI, ayıların zorlu bir meydan okuma oluşturabileceği 30 dolara yükselebilir.
Bitcoin Cash (BCH)
BCH, son iki gün boyunca 465 dolara yakınında mücadele ettikten sonra, bugün toparlanmaya devam ediyor ve 495 dolardan işlem görüyor. Altcoin şimdi, analiste göre ayıların sert bir direnç oluşturabileceği 538.11 dolardan genel dirence yükselebilir. RSI’da, 55’in üzerine ve 20 günlük EMA, arz ve talep arasında bir denge olduğunu öne sürerek düzleşiyor. 538.11 doların üzerinde bir kırılma ve kapanış, analiste göre BCH’yi çift dipli bir desen tamamlayacağından boğaların lehine bir avantaj sağlayabilir.
Litecoin (LTC)
Ayılar, son iki gün boyunca Litecoin (LTC)’in 127 dolar yakınındaki yardım rallisini durdurmaya çalıştı, ancak boğalar pes etme havasında değildi. Yerlerini tuttular ve fiyatı bugün 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardılar. RSI pozitif bölgeye yükseldi ve 20 günlük EMA düzleşti, bu da ayıların kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Boğalar fiyatı 139 doların üzerinde sürdürür ve devamını getirebilirse, analiste göre LTC 180 dolara doğru bir ralli girişiminde bulunabilir. Fiyat 50 günlük SMA’dan düşerse ancak 20 günlük EMA’nın altına düşmezse, duyarlılığın olumluya döndüğünü ve tüccarların düşüşlerde alım yaptığını gösterir. Bu seferde ayılar, üstünlük elde etmek için fiyatı 20 günlük EMA’nın altına düşürmek zorunda kalacaktır.
27 Tem 2021 - 18:41 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.