Hard Fork Sayesinde Yükseldi! Selloff'a Yakalanma Riski Var! İşte O Altcoin!

Popüler altcoin ETC daha çok yükselebilir mi?

Finansal analist Steve Muchoki, aya yükseliş başladıktan sonra, daha fazla alıcının altcoin’e akın etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor. ETC’nin daha fazla bir yükseliş trendi kaydedebilip ve muhtemelen 60 doları tekrar test edebileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Grayscale’in satış (sell off) trendi, bazı yatırımcılar arasında paniği tetikledi. Firmadan gelen veriler, yatırım firmasının ETC varlıklarını bıraktığını ortaya koyuyor.

Kripto yatırım devi Grayscale, son dört aydır ETC varlıklarını boşaltıyor. Geçen ay firma 28.382 ETC sattı ve varlıklarını 12.54 milyondan 12.32 milyona düşürdü. Uzmanlara göre bu durum, ETC için düşüş eğilimi gösteriyor.

Geliştiriciler açısından uzun geçmişi ile birçok ETC savunucusu, altcoin için daha fazla yükseliş tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte, zincir içi metrikler bunun tam tersini öneriyor gibi görünüyor. Örneğin, altcoin’in geliştirme faaliyeti, en son Ocak 2021’de görülen seviyelerle düşüş trendindeydi. LunarCrush’a göre, hâkim piyasa hissiyatları da düşüş gösteriyor. Ayrıca, ETC’deki aktif adres sayısı ve 24 saatlik işlem sayısı Mayıs ayı seviyelerinin altına düştü.

ETC hard fork’u, fiyata ivme kazandırdı

Son zamanlarda, Ethereum Classic, başarılı bir hard fork’u Twitter’ı aracılığıyla duyurdu. “Magneto” olarak adlandırılan güncellemeden ilk olarak 11 Haziran’da bahsedildi ve ETC’nin fiyat artışıyla sonuçlanacağı umutlarını artırdı. Dahası, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, ETC ağında bir doğrulayıcı olduğu için bir fiyat artışı bekleniyordu.