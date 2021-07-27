Hard Fork Sayesinde Yükseldi! Selloff'a Yakalanma Riski Var! İşte O Altcoin!
Ethereum Classic (ETC), 2021’in ikinci çeyreğinde en iyi ikinci kazanan olarak lanse edildi. Yazım sırasında ETC, gün içinde yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş ile 50.00 dolardan işlem görüyor. Altcoin 7 günlük, 14 günlük ve 30 günlük grafiklerde sırasıyla yüzde 19.2, yüzde 4.5 ve yüzde 24.6’lık kazanç kaydetti. ETC yıl boyunca yaklaşık yüzde 660 oranında arttı. İşte detaylar...
Popüler altcoin ETC daha çok yükselebilir mi?
Finansal analist Steve Muchoki, aya yükseliş başladıktan sonra, daha fazla alıcının altcoin’e akın etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor. ETC’nin daha fazla bir yükseliş trendi kaydedebilip ve muhtemelen 60 doları tekrar test edebileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Grayscale’in satış (sell off) trendi, bazı yatırımcılar arasında paniği tetikledi. Firmadan gelen veriler, yatırım firmasının ETC varlıklarını bıraktığını ortaya koyuyor.
Geliştiriciler açısından uzun geçmişi ile birçok ETC savunucusu, altcoin için daha fazla yükseliş tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte, zincir içi metrikler bunun tam tersini öneriyor gibi görünüyor. Örneğin, altcoin’in geliştirme faaliyeti, en son Ocak 2021’de görülen seviyelerle düşüş trendindeydi. LunarCrush’a göre, hâkim piyasa hissiyatları da düşüş gösteriyor. Ayrıca, ETC’deki aktif adres sayısı ve 24 saatlik işlem sayısı Mayıs ayı seviyelerinin altına düştü.
ETC hard fork’u, fiyata ivme kazandırdı
Son zamanlarda, Ethereum Classic, başarılı bir hard fork’u Twitter’ı aracılığıyla duyurdu. “Magneto” olarak adlandırılan güncellemeden ilk olarak 11 Haziran’da bahsedildi ve ETC’nin fiyat artışıyla sonuçlanacağı umutlarını artırdı. Dahası, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, ETC ağında bir doğrulayıcı olduğu için bir fiyat artışı bekleniyordu.
27 Tem 2021 - 18:59 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.