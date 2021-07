Anasayfa/

27 Tem 2021 - 18:59

Hard Fork Sayesinde Yükseldi! Selloff'a Yakalanma Riski Var! İşte O Altcoin!

Ethereum Classic (ETC), 2021’in ikinci çeyreğinde en iyi ikinci kazanan olarak lanse edildi. Yazım sırasında ETC, gün içinde yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş ile 50.00 dolardan işlem görüyor. Altcoin 7 günlük, 14 günlük ve 30 günlük grafiklerde sırasıyla yüzde 19.2, yüzde 4.5 ve yüzde 24.6’lık kazanç kaydetti. ETC yıl boyunca yaklaşık yüzde 660 oranında arttı. İşte detaylar...