- 27 Tem 2021 - 18:59 G: 27 Tem 2021 - 19:04

Hard Fork Sayesinde Yükseldi! Selloff'a Yakalanma Riski Var! İşte O Altcoin!

Ethereum Classic (ETC), 2021’in ikinci çeyreğinde en iyi ikinci kazanan olarak lanse edildi. Yazım sırasında ETC, gün içinde yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş ile 50.00 dolardan işlem görüyor. Altcoin 7 günlük, 14 günlük ve 30 günlük grafiklerde sırasıyla yüzde 19.2, yüzde 4.5 ve yüzde 24.6’lık kazanç kaydetti. ETC yıl boyunca yaklaşık yüzde 660 oranında arttı. İşte detaylar...

Popüler altcoin ETC daha çok yükselebilir mi?

Finansal analist Steve Muchoki, aya yükseliş başladıktan sonra, daha fazla alıcının altcoin’e akın etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor. ETC’nin daha fazla bir yükseliş trendi kaydedebilip ve muhtemelen 60 doları tekrar test edebileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Grayscale’in satış (sell off) trendi, bazı yatırımcılar arasında paniği tetikledi. Firmadan gelen veriler, yatırım firmasının ETC varlıklarını bıraktığını ortaya koyuyor.

 
Kripto yatırım devi Grayscale, son dört aydır ETC varlıklarını boşaltıyor. Geçen ay firma 28.382 ETC sattı ve varlıklarını 12.54 milyondan 12.32 milyona düşürdü. Uzmanlara göre bu durum, ETC için düşüş eğilimi gösteriyor.

Geliştiriciler açısından uzun geçmişi ile birçok ETC savunucusu, altcoin için daha fazla yükseliş tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte, zincir içi metrikler bunun tam tersini öneriyor gibi görünüyor. Örneğin, altcoin’in geliştirme faaliyeti, en son Ocak 2021’de görülen seviyelerle düşüş trendindeydi. LunarCrush’a göre, hâkim piyasa hissiyatları da düşüş gösteriyor. Ayrıca, ETC’deki aktif adres sayısı ve 24 saatlik işlem sayısı Mayıs ayı seviyelerinin altına düştü.

ETC hard fork’u, fiyata ivme kazandırdı

Son zamanlarda, Ethereum Classic, başarılı bir hard fork’u Twitter’ı aracılığıyla duyurdu. “Magneto” olarak adlandırılan güncellemeden ilk olarak 11 Haziran’da bahsedildi ve ETC’nin fiyat artışıyla sonuçlanacağı umutlarını artırdı. Dahası, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, ETC ağında bir doğrulayıcı olduğu için bir fiyat artışı bekleniyordu.

 
Yükseltme, diğer faydaların yanı sıra çok ihtiyaç duyulan ekstra ağ güvenliği, maliyet verimliliği ve düşük enerji sağlıyor. Getirileri, aylarca süren çoklu test ağı deneyleri ve optimizasyonunun sonucudur. Bu yükseltmenin 24 Temmuz’da duyurulmasından bu yana ETC yüzde 24 arttı. Muchoki, son haberler ve yükseliş tahmini mantıklı olsa da, geri çekilme 45 doların altına uzarsa ETC’nin sell-off’a yakalanabileceğini söylüyor.

27 Tem 2021 - 18:59 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin Tepe Taklak Oldu! Tehlike Çanları Mı? Bitcoin'de Neler Oluyor? mask
Bitcoin Tepe Taklak Oldu! Tehlike Çanları Mı? Bitcoin'de Neler Oluyor?
Dünya Bankalarından Arka Arkaya Bitcoin Açıklaması! Sıra İsveç'te! "İlgi Muazzam!" mask
Dünya Bankalarından Arka Arkaya Bitcoin Açıklaması! Sıra İsveç'te! "İlgi Muazzam!"
Ripple Haftaya Şaşırtarak Başladı! İşte Detaylı Analiz! XRP'de Neler Oluyor? mask
Ripple Haftaya Şaşırtarak Başladı! İşte Detaylı Analiz! XRP'de Neler Oluyor?
Kripto Paralarda Fiyat Analizi Haberimizde! ETH,BTC ve Daha Nicesi! Kripto Dünyasında Neler Oluyor? mask
Kripto Paralarda Fiyat Analizi Haberimizde! ETH,BTC ve Daha Nicesi! Kripto Dünyasında Neler Oluyor?
Amazon Balonu Patlattı! Bitcoin İddialarını Ret Etti! Bitcoin Çakıldı! Amazon'da Neler Oluyor? mask
Amazon Balonu Patlattı! Bitcoin İddialarını Ret Etti! Bitcoin Çakıldı! Amazon'da Neler Oluyor?
Piyasanın Lideri Ağzını Nihayet Açtı! Yıl Sonu ve Yakın Gelecek İçin Bitcoin Fiyatını Söyledi! mask
Piyasanın Lideri Ağzını Nihayet Açtı! Yıl Sonu ve Yakın Gelecek İçin Bitcoin Fiyatını Söyledi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status