Müge Anlı Esra Erol’un Ayağını Fena Kaydırdı! ATV Seçimini Müge Anlı’dan Yana Kullandı, Ortalık Karıştı! Esra Erol Yayından Kaldırılıyor mu?
ATV Ekranlarının en sevilen iki ismi Esra Erol ve Müge Anlı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İddialara göre ATV kanalı, Müge Anlı’yı tuttu ve Esra Erol’un yayından kaldırılmasını talep etti! ATV seçimini Müge Anlı’dan yana kullanırken; Esra Erol sevenleri ise büyük bir hüsrana gömüldü! Ortalık karışırken, akıllarda ise bir soru kaldı! Esra Erol yayından kaldırılıyor mu?
Son zamanların en çok konuşulan iki kraliçesi, uzun bir süredir birbiriyle konuşup görüşmüyorlardı. Esra Erol uzun bir süre evlilik programı yapmıştı, RTÜK tarafından yayından kaldırılmış ve dengeler değişmişti. Esra Erol ise evlilik programı yerine Reaity Show yapmaya başlamıştı. Müge Anlı’nın yakın arkadaşı olan başarılı isim Esra Erol’un bu hamlesi ise ikilinin birbiriyle rakip olmasına neden olmuştu.
Ele aldıkları konularla gündemden düşmeyen başarılı isimlerden Müge Anlı ile Esra Erol birbirlerinden uzak kulvarlarda ama aynı yolda ilerlemeye başlamışlardı. Müge Anlı cinayet ve kayıplar üzerine çalışmalar yaparken; Esra Erol ise daha çok ailevi sorunlara değinerek programlar yapıyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.