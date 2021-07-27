Müge Anlı Esra Erol’un Ayağını Fena Kaydırdı! ATV Seçimini Müge Anlı’dan Yana Kullandı, Ortalık Karıştı! Esra Erol Yayından Kaldırılıyor mu?

Son zamanların en çok konuşulan iki kraliçesi, uzun bir süredir birbiriyle konuşup görüşmüyorlardı. Esra Erol uzun bir süre evlilik programı yapmıştı, RTÜK tarafından yayından kaldırılmış ve dengeler değişmişti. Esra Erol ise evlilik programı yerine Reaity Show yapmaya başlamıştı. Müge Anlı’nın yakın arkadaşı olan başarılı isim Esra Erol’un bu hamlesi ise ikilinin birbiriyle rakip olmasına neden olmuştu.

Ele aldıkları konularla gündemden düşmeyen başarılı isimlerden Müge Anlı ile Esra Erol birbirlerinden uzak kulvarlarda ama aynı yolda ilerlemeye başlamışlardı. Müge Anlı cinayet ve kayıplar üzerine çalışmalar yaparken; Esra Erol ise daha çok ailevi sorunlara değinerek programlar yapıyordu. Peki, neler oluyor?



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