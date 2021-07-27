Kur Savaşları Başlıyor! Bitcoin, Dolar ve Dijital Dolar! Hangisi Kazanacak?

Kitco News’e konuşan Moore, Bitcoin’in yakın zamanda dolara göre tercih edilen para birimi olarak yerini almasını öngörmediğini belirtti. Ancak Moore’a göre, kripto para birimleri kalıcı olduğu için dolar üzerinde disipline edici bir etkisi olacak.

Moore’un yorumları, artan ulusal borç ve Federal Rezerv’den sürekli niceliksel genişleme sonrasında doların devalüasyon altında olduğuna dair endişelerin ardından geldi.

“Doların üstünlüğüne karşı çok daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu tehditler ise Bitcoin ve diğer gibi kripto para birimleri. Bence bu kalıcı ve inanılmaz olumlu bir şey çünkü dünya ekonomisini yönetiyormuş gibi hisseden bu merkez bankaları üzerinde disiplin etkisi yaratacak.”

Hükümet Bitcoin üzerindeki düzenlemeleri artıracak

Moore, Bitcoin’in son zamanlardaki büyümesiyle hükümetin dehşete düştüğünü ve bu nedenle sektör üzerinde daha sert bir gözetim beklediğini söylüyor.

Hükümetin Bitcoin’i kontrol edemediğini ve beklenen rekabeti hafifletmek için de düzenlemelerin devreye gireceğini belirtiyor. Eğer bir yolu bulunursa ABD Bitcoin’i hizaya sokmak için Çin’i takip edecek.

Çinli yetkililere göre Bitcoin, finansal sistemi istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip. Sonuç olarak, Çin’in bu konudaki hareketi önemli bir fiyat düzeltmesiyle sonuçlandı. Bununla birlikte Bitcoin yapılan fiyat düzeltmesinden beri önemli kazanımlar elde etti. Bu yazı yazıldığı sırada ise Bitcoin 38.247 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Moore, hükümetin muhtemel tepkisinin merkez bankasından bir dijital para biriminin piyasaya sürülmesi olacağını söyledi.

Ekonomist, insanların hükümete nasıl para harcadıklarını izlemek için daha fazla yetki verebileceğini belirterek dijital dolarla ilgili endişelerini de dile getirdi. Moore parayı nasıl harcadıklarını paylaşmayan insanların suçlu olduğu fikrini ise yanlış bulduğunu belirtti.

Özellikle, kripto para birimlerinin başlangıcından bu yana, var olan önemli endişe dijital para birimlerinin suça yardım etmedeki rolü olmuştur. Sonuç olarak ise küresel çapta olmak üzere birkaç yargı alanı dijital para varlık kullanımını sınırlayarak tepkilerini ortaya koyuyor.