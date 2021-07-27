Elon Musk ve Michael Saylor Kripto Dünyasına Ne Kadar Etki Ediyor? İşte Cevap!

Elon Musk ve Michael Saylor, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto yatırımcılarının duyarlılığını şekillendirmede önemli bir rol oynadılar ve dijital varlık sektörünün, daha köklü piyasalara kıyasla henüz yeterince olgunlaşmamış olduğunu ortaya koydular.

The TIE ve eToro USA'in duyarlılık temelli analizi, Musk ve Saylor'ın yılın ikinci çeyreğinde Bitcoin (BTC) fiyatını ne ölçüde etkilediğini açıklıyor. Analizin sonuçları, eToro USA'in "Etkilemenin Gerçek Değeri" adlı çeyreklik raporunda yayınlandı.

Elon Musk

Rapora göre Bitcoin, Musk'ın BTC ile ilgili gönderilerinin ardından 24 saat içinde ortalama yüzde 1,6 düşüş gösterdi. Diğer yandan, Tesla CEO'sunun Bitcoin ile ilgili gönderileri yatırımcı duyarlılığını olumlu etkileyerek, BTC ile ilişkili tweet hacminde yüzde 44,4 artışa yol açtı.

Araştırmacılar, Musk'ın gönderilerinin Bitcoin fiyatında çok daha büyük bir düşüşü tetiklediği üç olay tespit etti. CEO'nun 16 Mayıs'ta madenciliğin merkezileşmesine dair gönderisinin ardından BTC, sonraki 24 saatte yüzde 7,6 değer kaybetti.

Musk'ın 12 Mayıs'ta Bitcoin'in fosil yakıt tüketimine ilişkin gönderisini ise yüzde 9,4'lük düşüş izledi. Son olarak Musk, 20 Mayıs'ta Bitcoin madenciliğinin bazı orta ölçekli ülkelerden daha fazla enerji tükettiğini ileri sürdü ve Bitcoin, yüzde 11,3 düşüş gösterdi.

Musk, Tesla'nın çevresel endişelerden dolayı BTC ödemelerini artık kabul etmeyeceğini duyurmasının ardından, kripto topluluğunda eleştirilerin odağı olmuştu. Tesla CEO'sunun Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kullanımının kendi belirlediği sınırı geçtiğini söylemesi ise, kendisine yöneltilen eleştirileri bir nebze olsun azalttı.

Michael Saylor

MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın Twitter gönderileri ise, Bitcoin fiyatına ters yönde etkide bulunmuş gibi gözüküyor. The TIE ve eToro USA, şöyle açıkladı:

Saylor'ın gönderilerinin çoğu, Bitcoin fiyatı 11 bin dolardan 60 bin dolara yükseldiği sırada paylaşıldı. Gönderilerin çoğu, MicroStrategy'nin Bitcoin satın alması veya varlık sınıfını genel anlamda övmesi gibi olumlu bakış açıları sunuyor.

Bitcoin, Saylor'ın BTC ile ilgili gönderilerinin ardından ortalama yüzde 4,4 artış gösterdi. Yatırımcı duyarlılığı yüzde 0,8 düşüş gösterirken, tweet hacmi ise yüzde 4,1 fırladı.

MicroStrategy CEO'su, Bitcoin'i insanlık tarihinin "en üst düzey başarısı" olarak tanımlıyor ve medeniyeti göçerten enflasyonun "ilacı" olarak görüyor. Saylor'ın yönetimindeki oluşumlar, toplamda 111 binden fazla BTC'yi kontrol ediyor.