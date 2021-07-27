Elon Musk Bu Sefer Başaramadı! Bitcoin Kararı TESLA'ya Ne Kadar Zarar Ettirdi? İşte Cevap!

Tesla, Bitcoin Satmadı

Tesla’nın 2021’in ikinci çeyreğine dahil bilanço raporu ortaya çıktı ve şirketin Bitcoin yatırımından 23 milyon dolar zararda olduğu ortaya çıktı. CNBC’nin ünlü ismi Katy Rooney tarafından açıklanan verilere bakıldığında şirket BTC ile ilgili 23 milyon zarar etti ancak bu yine de birçok kişinin beklediği seviyelerde olmadı. Rooney, bu zararın 100 milyon dolar seviyelerinde beklendiğini ancak bunun sadece 23 milyon dolar ile sınırlı kaldığını vurguladı. BTC fiyatının 30.000 dolar altına indiği anlarda ise bu zararın gerçekten 100 milyon dolar olması mümkün gözükmekte.

İlginç bir şekilde tam da Tesla’nın bilanço açıklayacağı anlarda BTC fiyatı bir anda ciddi bir yükseliş kaydetti ve 39.000 dolar noktasına ulaştı. Amazon ile ilgili medyaya servis edilen haber, daha sonra Amazon tarafından yalanlansa da bunun BTC fiyatı üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Tesla’nın bilanço raporundan elde edilecek kritik sonuç ise Elon Musk ile şirketinin zarara rağmen gerçekten hiç BTC satmadığı oluyor. Tesla hala 1,3 milyar dolarlık BTC’ye sahip.