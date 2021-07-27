Elon Musk Bu Sefer Başaramadı! Bitcoin Kararı TESLA'ya Ne Kadar Zarar Ettirdi? İşte Cevap!
Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Elon Musk’ın katkıları ile şirketi Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık bir Bitcoin (BTC) yatırımı yaptığı biliniyor. Musk, BTC hakkında yaptığı kötü açıklamalardan sonra BTC yatırımını sonlandırdığı veya satış yaptığı iddiaları ile anılsa da geçtiğimiz hafta katıldığı etkinlikte yaptığı açıklaması ile bunları yalanlamıştı. Musk’ın gerçekleri söyleyip söylemediği ise şimdi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Tesla, Bitcoin Satmadı
Tesla’nın 2021’in ikinci çeyreğine dahil bilanço raporu ortaya çıktı ve şirketin Bitcoin yatırımından 23 milyon dolar zararda olduğu ortaya çıktı. CNBC’nin ünlü ismi Katy Rooney tarafından açıklanan verilere bakıldığında şirket BTC ile ilgili 23 milyon zarar etti ancak bu yine de birçok kişinin beklediği seviyelerde olmadı. Rooney, bu zararın 100 milyon dolar seviyelerinde beklendiğini ancak bunun sadece 23 milyon dolar ile sınırlı kaldığını vurguladı. BTC fiyatının 30.000 dolar altına indiği anlarda ise bu zararın gerçekten 100 milyon dolar olması mümkün gözükmekte.
İlginç bir şekilde tam da Tesla’nın bilanço açıklayacağı anlarda BTC fiyatı bir anda ciddi bir yükseliş kaydetti ve 39.000 dolar noktasına ulaştı. Amazon ile ilgili medyaya servis edilen haber, daha sonra Amazon tarafından yalanlansa da bunun BTC fiyatı üzerinde etkili olduğu görülüyor.
Tesla’nın bilanço raporundan elde edilecek kritik sonuç ise Elon Musk ile şirketinin zarara rağmen gerçekten hiç BTC satmadığı oluyor. Tesla hala 1,3 milyar dolarlık BTC’ye sahip.
27 Tem 2021 - 19:24 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.