- 27 Tem 2021 - 19:22 G: 27 Tem 2021 - 20:16

“Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrıldı!” Sosyal Medya Çalkalanıyor! Ayrılık Nedenleri Bile Ortaya Çıktı, Görenler Şok İçerisinde! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı’nda başrol olarak yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin iddialara göre ayrıldı! Sosyal medya bu iddialarla çalkalanırken; ayrılık nedenleri de ortaya döküldü! Görenleri şok içerisinde bırakan bu olayda gözler Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e çevrildi! Peki, neler oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan iki ismi olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisiyle tanışmışlardı. İlk sezon boyunca isimleri aşk dedikodularına karışan ikili sessiz kalmış ve sık sık arkadaş olduğunu dile getirmişlerdi. Dizi sezon finali yapınca iki isimde Maldivler’e tatile gitmiş ve tatil dönüşünde ise el ele görüntülenmişlerdi.

İkili tüm dikkatleri üzerine çekerken; sevgili olduklarını ise resmen duyurmuşlardı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ikili, dışarda da el ele görüntülenmişlerdi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel, birbirlerinin şansı olduklarını dile getirirken; birbirlerini çok sevdiklerini ise her şekilde belli ediyorlardı. Peki, nerden çıktı bu ayrılık iddiaları?

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27 Tem 2021 - 19:22 Ankara- Yaşam

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