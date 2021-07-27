İbrahim Tatlıses’le İlgili Şok Sır! İmparator Hayranları Delirdi, Kan Beyinlerine Sıçradı! Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses… “Bu Ne Böyle”

Geçtiğimiz aylarda ekranlara gelen Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar, gündeme dizide yüzüne uygulanan filtreyle bomba gibi düşmüştü. “Hepimiz şaşırdık valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!” sözlerini dile getirmişti.

Kendisinin de rahatsız olduğunu dile getiren Avşar Kızı, hayranlarının yapmış olduğu yorumlara eşlik etmiş, yüzüne uygulanan filtre hakkında kendisini tiye alan bir açıklamada bulunmuştu. Filtre olayı yeni yeni kapanırken; Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses hakkında yıllardır saklanan bir sırrı “Şak” diye açıkladı! Peki, Hülya Avşar İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?



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