İbrahim Tatlıses’le İlgili Şok Sır! İmparator Hayranları Delirdi, Kan Beyinlerine Sıçradı! Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses… “Bu Ne Böyle”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses hakkında şok sır resmen açıklandı! Bunu duyan İmparator hayranları ise adeta delirdi. Birçok kişi Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden “Kan beynime sıçradı! Bu kadın neler söylüyor! Bu ne böyle” yorumlarında bulundular! Meğer Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses…
Geçtiğimiz aylarda ekranlara gelen Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar, gündeme dizide yüzüne uygulanan filtreyle bomba gibi düşmüştü. “Hepimiz şaşırdık valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!” sözlerini dile getirmişti.
Kendisinin de rahatsız olduğunu dile getiren Avşar Kızı, hayranlarının yapmış olduğu yorumlara eşlik etmiş, yüzüne uygulanan filtre hakkında kendisini tiye alan bir açıklamada bulunmuştu. Filtre olayı yeni yeni kapanırken; Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses hakkında yıllardır saklanan bir sırrı “Şak” diye açıkladı! Peki, Hülya Avşar İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.