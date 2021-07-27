Esra Erol O Terbiyesiz Soruyla Kıpkırmızı Kesildi! “Cinsellik” Konusu Esra Erol’u Deliye Döndürdü! O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının sunuculuğunu üstelenen Esra Erol, öyle bir terbiyesiz soruyla karşı karşıya kaldı ki, kıpkırmızı kesildi. Hülya Avşar’ın kendisine sormuş olduğu cinsel ilişki sorularına vermiş olduğu yanıtla şok etkisi yaratan Esra Erol, programda adeta deliye döndü! Öyle bir soru soruldu ki…
Kısa bir süre önce Esra Erol, sezon finali yaparak eşi ve çocuklarıyla tatile çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu röportajla gündeme bomba gibi düştü.
Hülya Avşar’ın sunmuş olduğu bir programa katılarak; evliliği hakkında konuşan Esra Erol şok etkisi yarattı! Cinsel ilişki sorularına ise…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.