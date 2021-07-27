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27 Tem 2021 - 20:47

Esra Erol O Terbiyesiz Soruyla Kıpkırmızı Kesildi! “Cinsellik” Konusu Esra Erol’u Deliye Döndürdü! O İsim Öyle Bir Soru Sordu Ki…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının sunuculuğunu üstelenen Esra Erol, öyle bir terbiyesiz soruyla karşı karşıya kaldı ki, kıpkırmızı kesildi. Hülya Avşar’ın kendisine sormuş olduğu cinsel ilişki sorularına vermiş olduğu yanıtla şok etkisi yaratan Esra Erol, programda adeta deliye döndü! Öyle bir soru soruldu ki…