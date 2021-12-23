Azerbaycan'a En Ucuz Nasıl Gidilir? Hangi Hava Yollarının Azerbaycan Uçuşları Var? Azerbaycan Uçak Biletleri Ne Kadar?
Turizm sektöründe dünyanın öncü ülkelerinden biri olan Azerbaycan, bu yıl da pek çok gezgin tarafından tercih ediliyor. Coğrafi yakınlık ve iki ülke arasındaki dostluk nedeniyle Türkler tarafından da sıkça tercih edilen Azerbaycan, yazın gelmesi ile birlikte bir kez daha Türklerin yakın markajına giriyor. Peki, Azerbaycan uçak biletleri ne kadar? Azerbaycan'a en ucuz nasıl gidilir? Hangi hava yollarının Azerbaycan uçuşları var? İşte, detaylar…
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2015 Seyahat ve Turizm Rekabet Raporu'na göre; turizm sektörünün öncü ülkelerinden biri olan Azerbaycan, dünyada 84’üncü sırada yer alıyor. Bu rapora göre; ziyaretçi sayısında güçlü bir artış gösteren Azerbaycan, en hızlı gelişmekte olan ülkeler arasındaki yerini alıyor. Eğlence mekanları ve doğal güzellikleri ile turistlerin her dönem ilgisini çeken Azerbaycan, bu sene de Türklerin en çok tercih ettiği tatil rotası üzerinde bulunuyor.
Azerbaycan Uçak Biletleri Ne Kadar? Türkiye’den Azerbaycan’a gitmenin en kolay ulaşım yolu olarak hava yolu bulunuyor. Uçak ile seyahatin dünyanın her yerini yakınlaştırdığı dünya ile birlikte, Azerbaycan’da Türkiye’ye git gide yaklaşıyor. Peki, Azerbaycan uçak biletleri ne kadar?
Azerbaycan uçak biletleri Türkiye’den gidilen bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, İstanbul’dan Azerbaycan Bakü’ye seyahat etmek ortalama bin 500 TL, Ankara’dan Azerbaycan Bakü’ye seyahat etmek ise ortalama bin 200 TL gibi bir maliyet ortaya çıkarıyor.
Öte yandan İzmir’den Azerbaycan Bakü’ye gidecek olan bir kişinin en az bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. >>
23 Ara 2021 - 10:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.