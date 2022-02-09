İsviçre Asgari Ücret Kaç Lira 2022? İsviçre’de Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro, Kron? İşte İsviçre Asgari Ücret 2022

Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan İsviçre, 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyet olarak yönetiliyor. Ekonomisi ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan İsviçre, pek çok ülkenin imrenerek baktığı bir toplum yaşamını prensip haline getirmiş bulunuyor. Dünyanın en düzenli ve mutlu ülkelerinin başında gelen İsviçre, asgari ücret ödemeleri ile de vatandaşlarını bir hayli mutlu ediyor. Yakın zamanda İsviçre’de yaşamak isteyen kişiler ise, asgari ücret ile bu bölgede geçinip geçinemeyeceğini merak ediyor.

İsviçre'de Asgari Ücret Kaç Lira? İsviçre, dünya üzerinde en yüksek asgari ücret ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. Saatlik ödeme sistemine göre asgari ücretini belirleyen İsviçre’de geçtiğimiz günlerde yapılan oylama ile asgari ücrette yeniden bir artışa gidilmiş bulunuyor.

Peki, İsviçre’de asgari ücret kaç lira? İsviçre’de asgari ücretin saatlik ödemesi 23 İsviçre frangı olarak yapılıyor. Bu da Türk Lirası’na çevrildiğinde yaklaşık 215 lira 33 kuruş yapıyor. Aylık çalışma saatinden hesaplanan İsviçre asgari ücreti ise; Türk Lirası’na çevrildiğinde, 37 bin 449 lira 24 kuruşa denk geliyor.

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