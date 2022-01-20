Tuba Büyüküstün Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Tuba Büyüküstün Kaç Doğumlu? Tuba Büyüküstün Göz Rengi Ne Renk?

Türkiye’nin pek çok ünlü yapımında rol almış olan Tuba Büyüküstün, her dönem televizyon izleyicilerinin yakın markajında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda eşi Onur Saylak’tan boşanan güzel oyuncu hem aşk hem de iş hayatı ile sıklıkla merak ediliyor. Özellikle geçirdiği koronavirüs hastalığı nedeniyle sıcak magazin gündemlerinden birini oluşturan Tuba Büyüküstün’ün kariyeri ise pek çok başarı ile yıllar boyunca taçlandırılıyor.

Tuba Büyüküstün Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olan Tuba Büyüküstün, uzunca bir süredir televizyon ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir, nasıl ünlü oldu? Üniversite yıllarında reklamlarda oynayarak oyunculuğa ilk adımını atan Büyüküstün, mezun olduktan sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun aracılığı ile oyunculuğa başladı. İlk dizisine 2003 yılında yayınlanan Sultan Makamı ile başlayan Büyüküstün, Çemberimde Gül Oya dizisinde kendisini gösterdi. Bu diziyi ise Gülizar ve Ihlamur Altında adlı yapımlar takip etti. Ihlamur Altında dizisindeki başrol oyunculuğu ile bugünkü çıkışını yakalayan Tuba Büyüküstün, uzunca bir aranın ardından 2021 yılında Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırarak ekranlara geri döndü. Bunun ardından Sefirin Kızı’nda Mavi karakterine hayat veren Büyüküstün, şimdilerde Netflix platformu için Another Self dizisinde rol alıyor. >>