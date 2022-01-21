- 21 Oca 2022 - 14:39 G: 21 Oca 2022 - 14:40

Polonya'da Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor 2022? Polonyada Okullar Ne Zaman Açılıyor 2022? Polonya'da Üniversite Eğitimleri Ne Zaman Başlıyor?

Türkiye’de üniversitelerin açılacağı tarih netleşmiş bulunuyor. Ancak dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını, pek çok ülkenin üniversitelerini kapalı tutmasına neden oluyor. Polonyada üniversiteler ne zaman açılıyor 2022? Polonyada okullar ne zaman açılıyor 2022? Polonya'da üniversite eğitimleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Üniversite eğitimi açısından Türk öğrencilerin bir hayli sık tercih ettiği Polonya, ekonomik açıdan diğer Avrupa ülkelerine göre daha az maliyetli olması nedeniyle Türklerin ilk tercihini oluşturuyor. Her yıl binlerce öğrencinin hem Erasmus hem de tam zamanlı eğitim için başvuru yaptığı Polonya, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer alıyor. Öte yandan etkisini devam ettiren koronavirüs salgını Polonya ülkesinde de yüz yüze eğitimin askıya alınmasına neden oluyor.

Polonyada Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor 2022? Üniversiteler, dünyanın her yerinde yüz yüze gerçekleştirmiş olduğu eğitimlere koronavirüs salgını hafifleyene kadar ara verdi. O ülkelerden biri olan Polonya’da şu sıralar; “Polonyada üniversiteler ne zaman açılıyor 2022?” sorusunun cevabını merak ettirmeye başladı.

Polonya hükümetinden üniversitelerinin açılış tarihi için henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Öte yandan 2021 yılından bu yana çevrimiçi eğitim ile faaliyetlerini sürdüren üniversitelerin, koronavirüs etkisinin devam ettiği müddetçe kapalı tutulacağı konusu ülkenin bilim insanlarınca dönem dönem dillendirildi. >>

21 Oca 2022 - 14:39 - Dünya

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