Survivor Ayşe’den İç Çamaşırsız Şok Paylaşım! Dekoltesi Kan Ter İçerisinde Bıraktı, Yunan Sevgilisi Çılgına Döndü! Survivor’daki Halinin Üzerini Çizdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor Ayşe’den iç çamaşırsız şok edici bir paylaşım geldi! Dekoltesini görenler ise kan ter içerisinde kaldıklarını, çok beğendiklerini dile getiren yorumlarda bulundular. Survivor’da tanıştığı Yunan takım arkadaşı İlias’la birlikte sevgili oldukları iddia edilen Ayşe, yine iddialara göre Yunan sevgilisini çılgına çevirdi! Survivor’daki halinin üzerini çizen Ayşe…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı Ayşe, her hamlesiyle konuşulmaya devam ediyor. Survivor yarışmasında da her hareketi olay olan Survivor Ayşe, birçok isimle aşk dedikodularına karışmış fakat konu hakkında çok net bir açıklama yaparak; sevgili olmadığını duyurmuştu.
Survivor yarışmasının arından adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Ayşe, yarışmadan sonra ise sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Survivor’dan da paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, daha çok sosyal hayatından paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Tatil pozlarıyla yürekleri hoplatan Survivor Ayşe’den skandal bir paylaşım geldi! İç çamaşırı giymeyen yarışmacı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.