Survivor Ayşe’den İç Çamaşırsız Şok Paylaşım! Dekoltesi Kan Ter İçerisinde Bıraktı, Yunan Sevgilisi Çılgına Döndü! Survivor’daki Halinin Üzerini Çizdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı Ayşe, her hamlesiyle konuşulmaya devam ediyor. Survivor yarışmasında da her hareketi olay olan Survivor Ayşe, birçok isimle aşk dedikodularına karışmış fakat konu hakkında çok net bir açıklama yaparak; sevgili olmadığını duyurmuştu.

Survivor yarışmasının arından adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Ayşe, yarışmadan sonra ise sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Survivor’dan da paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, daha çok sosyal hayatından paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Tatil pozlarıyla yürekleri hoplatan Survivor Ayşe’den skandal bir paylaşım geldi! İç çamaşırı giymeyen yarışmacı…



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

