- 28 Tem 2021 - 11:41 G: 28 Tem 2021 - 12:31

Acun Ilıcalı’nın En Yakınıydı, Canında Farksızdı! Üzerini Çizip Attı, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Survivor Ekranlara Gelmeyebilir! Neler Oluyor?

Tv8 ve Tv8,5 kanal sahibi Acun Ilıcalı, milyonları şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’nın en yakını olarak bilen ismin, üzerini çizdiği iddialar arasında yer alınca; Hadise ve Acun Ilıcalı hayranları resmen titredi! Sevilen şarkıcı Hadise’nin yerine gelecek olan isim ise ortaya çıkınca Hadise hayranları çılgına döndü.

O Ses Türkiye’nin var oluşundan beri yer alan Hadise, O Ses Türkiye’nin gülen yüzü haline gelmişti. Acun Ilıcalı’yla olan yakınlıkları bilinen Hadise, en son Ebru Gündeş ve Rezza Zarrab olaylarıyla anılmıştı.

Hadise bunların tamamen yalan olduğunu dile getirmiş, böyle bir olayla anıldığı için gerekli işlemleri dava açarak başlatacağını duyurmuştu. Milyonları şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulunarak; adına karalama kampanyası başlatıldığını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’yla yakınlığı bilinen Hadise için Acun Ilıcalı’dan ise bir açıklama gelmesi beklenmişti fakat Acun Ilıcalı canı ciğeri bildiği Hadise hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdi ise Hadise’nin yerine gelecek isim resmen ortaya çıktı! Peki, Hadise’nin yerine kim gelecek?

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28 Tem 2021 - 11:41 Ankara- Yaşam

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