Acun Ilıcalı’nın En Yakınıydı, Canında Farksızdı! Üzerini Çizip Attı, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Survivor Ekranlara Gelmeyebilir! Neler Oluyor?

O Ses Türkiye’nin var oluşundan beri yer alan Hadise, O Ses Türkiye’nin gülen yüzü haline gelmişti. Acun Ilıcalı’yla olan yakınlıkları bilinen Hadise, en son Ebru Gündeş ve Rezza Zarrab olaylarıyla anılmıştı.

Hadise bunların tamamen yalan olduğunu dile getirmiş, böyle bir olayla anıldığı için gerekli işlemleri dava açarak başlatacağını duyurmuştu. Milyonları şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulunarak; adına karalama kampanyası başlatıldığını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’yla yakınlığı bilinen Hadise için Acun Ilıcalı’dan ise bir açıklama gelmesi beklenmişti fakat Acun Ilıcalı canı ciğeri bildiği Hadise hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdi ise Hadise’nin yerine gelecek isim resmen ortaya çıktı! Peki, Hadise’nin yerine kim gelecek?



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