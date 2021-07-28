Bitcoin'e Dikkat! Silkeleme Hareketleri Başladı! Zengin Ya Da Fakir Olabilirsiniz! Bitcoin'e Neler Oluyor?

Bu hareketle beraber Bitcoin piyasa değeri $753,6B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 48,71% oldu. Bitcoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $1.184,9B olarak belirlendi.

Bitcoin, geçtiğimiz 24 saat içinde $38.946,6 ile $40.295,4 seviyeleri arasında işlem gördü.

Bitcoin, geçtiğimiz yedi gün içinde 34,41% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $36,6B veya toplam hacme göre 37,75% oranında oldu. Bitcoin, geçtiğimiz yedi günde $31.729,4492 ile $40.522,8789 seviyeleri arasında işlem gördü.

Bitcoin fiyatı 14 Nisan tarihindeki $64.778,04 seviyesinden 37,79% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Ethereum 6,73% oranında yükseldi ve $2.308,29 seviyesinden işlem gördü.

Tether ise 0,01% düştü ile $1,0004 seviyesinden işlem gördü.

Ethereum piyasa hacmi $269,5B veya toplam piyasa hacminin 17,42% kısmı olarak ölçülürken Tether toplam piyasa hacmi $61,8B veya toplam piyasa hacminin 4,00% olarak belirlendi.