Bitcoin'e Dikkat! Silkeleme Hareketleri Başladı! Zengin Ya Da Fakir Olabilirsiniz! Bitcoin'e Neler Oluyor?
Çarşamba günü Bitcoin, Investing.com Index üzerinde 10,24% oranında değer kazanarak $40.295,4 seviyesinden işlem gördü. Bu 9 Haziran tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış. İşte detaylar...
Bu hareketle beraber Bitcoin piyasa değeri $753,6B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 48,71% oldu. Bitcoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $1.184,9B olarak belirlendi.
Bitcoin, geçtiğimiz 24 saat içinde $38.946,6 ile $40.295,4 seviyeleri arasında işlem gördü.
Bitcoin, geçtiğimiz yedi gün içinde 34,41% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $36,6B veya toplam hacme göre 37,75% oranında oldu. Bitcoin, geçtiğimiz yedi günde $31.729,4492 ile $40.522,8789 seviyeleri arasında işlem gördü.
Bitcoin fiyatı 14 Nisan tarihindeki $64.778,04 seviyesinden 37,79% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Ethereum 6,73% oranında yükseldi ve $2.308,29 seviyesinden işlem gördü.
Tether ise 0,01% düştü ile $1,0004 seviyesinden işlem gördü.
Ethereum piyasa hacmi $269,5B veya toplam piyasa hacminin 17,42% kısmı olarak ölçülürken Tether toplam piyasa hacmi $61,8B veya toplam piyasa hacminin 4,00% olarak belirlendi.
28 Tem 2021 - 11:53 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.