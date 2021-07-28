Esra Erol’un Kardeşi Plajı Dekoltesiyle Dağıttı! Öyle Pozlar Verdi Ki, Esra Erol’dan Hamle Gecikmedi! Olay Yorumunu Yaptı, Hayranları Coştukça Coştu!

Uzun yıllar boyunca evlilik programı yapmış olan Esra Erol, polemiklerin kraliçesi olarak biliniyordu. Her bölümde farklı bir olay yaşayan Esra Erol’da Evlen Benimle programı Esra Erol’un tüm Türkiye’ye kendisini tanıtmıştı. RTÜK tarafından evlilik programları yayından kaldırılınca Esra Erol ise Müge Anlı gibi Realite Show yapma kararı almıştı.

Müge Anlı’ya rakip olan Esra Erol ise programında şimdilerde binlerce kayıp, kaçırılma ve aile sorunlarını ele alarak; başarılı ekibiyle çözüme kavuşturmuştu. Ekibinde yer alan kız kardeşi Eda Erol ise sezon finali olmasıyla ablası Esra Erol gibi kendisini tatilde buldu! Tatil pozları ise akılları başlardan aldı götürdü! İşte Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’dan kalça dekolteli pozlar!



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