Esra Erol’un Kardeşi Plajı Dekoltesiyle Dağıttı! Öyle Pozlar Verdi Ki, Esra Erol’dan Hamle Gecikmedi! Olay Yorumunu Yaptı, Hayranları Coştukça Coştu!
ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Esra Erol’un programında çalışarak yanında olan kardeşi Eda Erol ise sezon finali verilmesiyle birlikte tatilde kendisini bulmuş ve plajı kalça dekoltesiyle resmen sallamıştı. Şimdi bu tatil pozlarına bir yenisini ekledi ve ortalığı dağıttı! Esra Erol’dan ise hamle gecikmedi. Olay yorumunu yapan Esra Erol, hayranlarının coşmasına neden oldu.
Uzun yıllar boyunca evlilik programı yapmış olan Esra Erol, polemiklerin kraliçesi olarak biliniyordu. Her bölümde farklı bir olay yaşayan Esra Erol’da Evlen Benimle programı Esra Erol’un tüm Türkiye’ye kendisini tanıtmıştı. RTÜK tarafından evlilik programları yayından kaldırılınca Esra Erol ise Müge Anlı gibi Realite Show yapma kararı almıştı.
Müge Anlı’ya rakip olan Esra Erol ise programında şimdilerde binlerce kayıp, kaçırılma ve aile sorunlarını ele alarak; başarılı ekibiyle çözüme kavuşturmuştu. Ekibinde yer alan kız kardeşi Eda Erol ise sezon finali olmasıyla ablası Esra Erol gibi kendisini tatilde buldu! Tatil pozları ise akılları başlardan aldı götürdü! İşte Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’dan kalça dekolteli pozlar!
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28 Tem 2021 - 12:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.