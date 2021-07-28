Bitcoin 40.000 Doları Aştı! Sırada Ne Var? Bitcoin'de Neler Olacak?

Bitcoin fiyatı 36.400 dolar seviyesinde yeni bir destek buldu ve son bir ayın en yüksek seviyesi olan 40.300 doları bir kez daha aştı.

26 Temmuz’da Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceği haberlerinin ardından kripto para piyasası yeşile döndü. Amazon tarafından e-posta bülteni aracılığıyla yapılan açıklamada, Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki iddiaları reddetti. Şirket kripto paraları araştırmaya devam edeceği vurguladı.

Bu açıklamanın ardından kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti ancak bu düşüş kısa sürdü.

Bitcoin, ABD Doları karşısında yeni bir yükseliş başlattı ve 40 bin dolar seviyesini aştı. BTC olumlu işaretler gösteriyor ve fiyatın 42.000 doların üzerine çıkması bekleniyor.

Bitcoin fiyatı, içeriğin hazırlandığı an itibari ile 37.000 dolar ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğine bakıldığında 36.800 dolara yakın destekle oluşan önemli bir yükseliş trendi çizgisi var.

BTCUSD paritesinin kısa vadede 40.500 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde yükseliş ivmesi kazanması muhtemel.

Bitcoin Fiyatı Yeniden 40 Bin Doları Aştı

Bitcoin fiyatı 40.000 dolarlık direnç bölgesinde tutunmayı başaramadı ve yeni bir fiyat düzeltmesine gitti. Bu düzeltmeyle birlikte BTC 38.000 dolar destek seviyesinin altına düştü, ancak 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldı.

BTC/USD Grafiği

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 36.800 dolara yakın destekle oluşan önemli bir yükseliş trendi çizgisi de var. Yukarı yönde, ilk büyük direnç 40.500 dolar seviyesine yakın. Bu seviyesinin üzerinde başarılı bir kırılma ve günlük kapanış, yakın vadede 42.000 dolar seviyesine doğru istikrarlı bir artışı tetikleyebilir.

BTC’de Dip Seviyeler

Analistlere göre Bitcoin 40.000 dolar ve 40.500 dolarlık direnç seviyelerinin üzerine çıkamazsa, başka bir aşağı yönlü düzeltme başlatabilir. Aşağı yönde ilk destek 39.200 dolar seviyesine yakın.

Bitcoin’de ilk büyük destek 38.800 dolarlık bölgeye yakın. 38.800 dolarlık desteğin altında net bir aşağı yönlü kırılma, 37.500 dolar seviyesine doğru bir hareket gerektirebilir. Bir sonraki büyük destek 37.000 dolar bölgesine yakın.