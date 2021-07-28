Bitcoin (BTC) Dominance Yükselmeye Devam Ediyor! Yatırımcı İçin Anlamı Ne? Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Bitcoin Dominance

Bitcoin fiyatı ile birlikte BTC dominance göstergesinin de artıyor olmasının 2021 yılı için bir başka boğa piyasası başlangıcı sinyali olduğunu ifade eden analistler bulunuyor. Dolayısıyla Bitcoin piyasa hakimiyetinin yükselmesi orta vadede altcoin fiyatlarını da pozitif etkileyebilir.

Bu noktada Bitcoin piyasa hakimiyetinin 3 Ocak’taki zirvesi olan %76,68’lik seviyeden hala %33 aşağıda olduğunu belirtmekte de fayda var. Ancak yaşanan son yükselişlerde şu an için BTC’nin piyasa hacmi bakımından ilk onda yer alan altcoin’lerden daha iyi performans gösterdiğini de ifade etmek gerekiyor.

Öte yandan Amazon’un Bitcoin ödemelerini kabul edeceği iddiaları ile başlayan BTC fiyat yükselişi dün e-ticaret devinin bu haberleri yalanlaması ile durdu. Ancak haberler etkisini çabuk kaybetti ve lider kripto para birimi yükseliş grafiklerini sürdürüyor.

Bitcoin Dominance ve Ethereum

Bitcoin dominance göstergesi büyük rallinin durma noktasına geldiği Nisan ayında, 2018 yılından sonra ilk kez %50’nin altına düşmüş ve bu durum Ethereum’un BTC’yi geçebileceği söylentilerinin bir kez daha gündeme gelmesine sebep olmuştu.

O dönemde ETH, BTC karşısında %108 değer kazandı. Ethereum’un geliştirmeleri sebebiyle ise flippening ihtimalinin arttığı iddia edildi. Yine flippening ihtimalinin herkes tarafından kabul edilen bir olasılık olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Buna ek olarak yaşanan son düşüş sonrasında, Bitcoin bir kez daha lider olduğunu kanıtladı ve altcoin’ler şu an için BTC’den daha düşük performans sergiliyor.