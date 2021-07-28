Monero’nun Geliştiricileri Hatayı Açıkladı! Algoritma Hatası Kripto Paraları Olan Güveni Sarstı!

Gizlilik odaklı kripto para Monero’nun (XMR) geliştiricileri, kullanıcıların işlemlerinin gizliliğini etkileyebilecek “oldukça önemli” bir hata keşfettiklerini açıkladı.

Monero’daki Gizlilik Hatası

Monero geliştiricileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kullanıcılar, konsensüs kurallarının izin verdiği ilk 2 blokta (para aldıktan yaklaşık 20 dakika sonra) kilitleme süresinin ardından hemen para harcarsa, o çıktının gerçek harcama olarak tanımlanabilmesi için büyük bir olasılık oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta yazılım geliştiricisi Justin Berman tarafından araştırılan hata, Monero’nun tuzak seçim algoritmasında keşfedildi.

Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse; bir kullanıcı, XMR tokenlerini aldıktan sonra yaklaşık 20 dakika içinde işlem yaparsa, bu işlemlerin takip edilebileceği ortaya çıktı.

Berman ayrıca, “Bugün bir kullanıcı, kilidini açtığı blokta bir harcama yapar ve bu harcama toplamda 100’den az işlem içeren bir blokta oluşturulursa, bu işlemler takip edilebilir ve tanımlanabilir.” dedi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter adresimizden takip edebilirsiniz.

Monero Fonları Risk Altında mı?

Geliştiricilere göre bu hata, Monero’nun resmi cüzdanında konu ile ilgili bir yazılım güncellemesi yapılana dek devam edecek. Bununla birlikte, potansiyel bir düzeltme hamlesi, Monero’nun blok zincirinde bir hard fork (tam ağ yükseltmesi) gerektirmeyecek.

Ek olarak; hatanın, kullanıcı fonları için herhangi bir tehdit oluşturmadığı da bildiriliyor.

Geliştiriciler bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, adresler veya işlem miktarları hakkında hiçbir şeyi tam olarak göstermiyor. Fonların herhangi bir çalınma riski de bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, gizliliklerinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar, yakın zamanda aldıkları XMR’yi tekrar bir işleme sokmadan önce en az bir saat beklemelidir.

Geliştiriciler, söz konusu hataya dair yaptıkları basın açıklamasını, “Monero Araştırma Laboratuvarı ve Monero geliştiricileri bu konuyu son derece ciddiye alıyor. Cüzdan düzeltmeleri mevcut olduğunda bir güncelleme yayınlayacağız.” diye bitirdi.