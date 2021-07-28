Monero’nun Geliştiricileri Hatayı Açıkladı! Algoritma Hatası Kripto Paraları Olan Güveni Sarstı!
Monero’nun kodunda yeni keşfedilen bir kusur, izleyicilerin sayısız “yem” arasında gerçek işlemleri tam olarak belirlemesine olanak tanıyor. Kripto paralara olan güveni zedeleyecek olan bu hatanın detayları haberimizde. İşte detaylar...
Gizlilik odaklı kripto para Monero’nun (XMR) geliştiricileri, kullanıcıların işlemlerinin gizliliğini etkileyebilecek “oldukça önemli” bir hata keşfettiklerini açıkladı.
Monero’daki Gizlilik Hatası
Monero geliştiricileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kullanıcılar, konsensüs kurallarının izin verdiği ilk 2 blokta (para aldıktan yaklaşık 20 dakika sonra) kilitleme süresinin ardından hemen para harcarsa, o çıktının gerçek harcama olarak tanımlanabilmesi için büyük bir olasılık oluşuyor.” ifadelerini kullandı.
Başlangıçta yazılım geliştiricisi Justin Berman tarafından araştırılan hata, Monero’nun tuzak seçim algoritmasında keşfedildi.
Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse; bir kullanıcı, XMR tokenlerini aldıktan sonra yaklaşık 20 dakika içinde işlem yaparsa, bu işlemlerin takip edilebileceği ortaya çıktı.
Berman ayrıca, “Bugün bir kullanıcı, kilidini açtığı blokta bir harcama yapar ve bu harcama toplamda 100’den az işlem içeren bir blokta oluşturulursa, bu işlemler takip edilebilir ve tanımlanabilir.” dedi.
Monero Fonları Risk Altında mı?
Geliştiricilere göre bu hata, Monero’nun resmi cüzdanında konu ile ilgili bir yazılım güncellemesi yapılana dek devam edecek. Bununla birlikte, potansiyel bir düzeltme hamlesi, Monero’nun blok zincirinde bir hard fork (tam ağ yükseltmesi) gerektirmeyecek.
Ek olarak; hatanın, kullanıcı fonları için herhangi bir tehdit oluşturmadığı da bildiriliyor.
Geliştiriciler bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, adresler veya işlem miktarları hakkında hiçbir şeyi tam olarak göstermiyor. Fonların herhangi bir çalınma riski de bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.
Bu arada, gizliliklerinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar, yakın zamanda aldıkları XMR’yi tekrar bir işleme sokmadan önce en az bir saat beklemelidir.
Geliştiriciler, söz konusu hataya dair yaptıkları basın açıklamasını, “Monero Araştırma Laboratuvarı ve Monero geliştiricileri bu konuyu son derece ciddiye alıyor. Cüzdan düzeltmeleri mevcut olduğunda bir güncelleme yayınlayacağız.” diye bitirdi.
28 Tem 2021 - 15:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.