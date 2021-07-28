- 28 Tem 2021 - 16:39 G: 28 Tem 2021 - 17:06

Masterchef Yarışmasında Kulis İfşası! Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı Skandal Bir Şekilde Görüntüledi! Arka Plan Sallantıya Neden Oldu! Meğer Set Arasında…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında kulis resmen ifşalandı! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefi öyle bir şekilde görüntüledi ki… Arka planda yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Büyük bir şok yaşatan Mehmet Şef, tüm dikkatleri üzerine çekerken; yaşanalar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü! Peki, neler oluyor? Şefler set arasında neler yapıyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sevilerek takip edilen yarışmalarda ön elemelerin bitesiyle birlikte üçlü düellolar resmen başladı! Sevilerek izlenen başarılı yapımda yer alan Mehmet Şef ise kulis arkasını ifşaladı!

Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın her bölümü merakla izlenirken; şeflerde yarışmanın heyecanını artıracak ve ilgiyi üzerlerine çekecek paylaşımlarda bulunuyor. Mehmet Şef ise kısa bir süre önce Somer Sivrioğlu ve Danilo Şefi resmen ifşaladı! İşte Mehmet Şef’ten gelen o şok paylaşım!

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28 Tem 2021 - 16:39 Amasya- Yaşam

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