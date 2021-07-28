Masterchef Yarışmasında Kulis İfşası! Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı Skandal Bir Şekilde Görüntüledi! Arka Plan Sallantıya Neden Oldu! Meğer Set Arasında…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında kulis resmen ifşalandı! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefi öyle bir şekilde görüntüledi ki… Arka planda yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Büyük bir şok yaşatan Mehmet Şef, tüm dikkatleri üzerine çekerken; yaşanalar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü! Peki, neler oluyor? Şefler set arasında neler yapıyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sevilerek takip edilen yarışmalarda ön elemelerin bitesiyle birlikte üçlü düellolar resmen başladı! Sevilerek izlenen başarılı yapımda yer alan Mehmet Şef ise kulis arkasını ifşaladı!
Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın her bölümü merakla izlenirken; şeflerde yarışmanın heyecanını artıracak ve ilgiyi üzerlerine çekecek paylaşımlarda bulunuyor. Mehmet Şef ise kısa bir süre önce Somer Sivrioğlu ve Danilo Şefi resmen ifşaladı! İşte Mehmet Şef’ten gelen o şok paylaşım!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.