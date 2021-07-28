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28 Tem 2021 - 16:39

Masterchef Yarışmasında Kulis İfşası! Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı Skandal Bir Şekilde Görüntüledi! Arka Plan Sallantıya Neden Oldu! Meğer Set Arasında…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında kulis resmen ifşalandı! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefi öyle bir şekilde görüntüledi ki… Arka planda yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Büyük bir şok yaşatan Mehmet Şef, tüm dikkatleri üzerine çekerken; yaşanalar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü! Peki, neler oluyor? Şefler set arasında neler yapıyor?