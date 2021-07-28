Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masterchef Yarışmasında! Acun Medya Onayı Resmen Verdi, Şampiyon Resmen Belli Oldu! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışma kısa bir süre önce yayın hayatına resmen başlamıştı. Serhat, Eray, Emir gibi isimlerin arkadaşları Masterchef yarışmasına katılmış; ön elemeleri geçtikten sonra başarılı olabilirlerse üçlü düellolara resmen geçmişlerdi. Şimdi ise Yasmin Erbil iddialara göre Masterchef yarışmasına katılacak!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan başarılı isim, kısa bir süre önce babasıyla birlikte Çarkıfelek yarışmasında bulunacağını dile getirmişti. İbo Show’un yapımcısı olan ekiple çalışacaklarını duyuran Yasmin Erbil, şimdi Masterchef yarışmasında mı yer alacak? Neler oluyor?



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