Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masterchef Yarışmasında! Acun Medya Onayı Resmen Verdi, Şampiyon Resmen Belli Oldu! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, ekranlarındaki maceralarına kısa bir süre önce başladı. Binlerce kişinin dikkatini çeken başarılı yarışmaya ise Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil mi katılıyor? Acun Medya tarafından geçtiğimiz aylarda; Nişantaşı Üniversite yeni bölümler açılmıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den şok paylaşım geldi!
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışma kısa bir süre önce yayın hayatına resmen başlamıştı. Serhat, Eray, Emir gibi isimlerin arkadaşları Masterchef yarışmasına katılmış; ön elemeleri geçtikten sonra başarılı olabilirlerse üçlü düellolara resmen geçmişlerdi. Şimdi ise Yasmin Erbil iddialara göre Masterchef yarışmasına katılacak!
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan başarılı isim, kısa bir süre önce babasıyla birlikte Çarkıfelek yarışmasında bulunacağını dile getirmişti. İbo Show’un yapımcısı olan ekiple çalışacaklarını duyuran Yasmin Erbil, şimdi Masterchef yarışmasında mı yer alacak? Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.