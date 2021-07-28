Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacı Şeflerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı! Yarışmayı Terk Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’nın programlarından biri olan Masterchef adlı yarışma hız kesmeden devam ediyor. Ekranlara gelmeye başladığı ilk günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen yarışmada bir gün bile olaysız geçmiyor denebilir. Peki, Masterchef’te neler yaşandı?

Yayınlandığı her bölümüyle izleyenlerini ekranlara kilitleyen Masterchef yarışmasında inanılmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Masterchef yarışmasında yaşanan bir olay hem jüri üyelerini hem de izleyenleri büyük bir hayrete düşürdü. Kimse yarışmacının neden öyle bir hamlede bulunduğuna anlam veremedi.



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