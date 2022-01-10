- 10 Oca 2022 - 20:54

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eda Ece Aslen Nerelidir, Hangi Okuldan Mezun Olmuştur?

Yaz dönemine damgasını vuran televizyon yapımlarından Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bıraktıran Burcu Özberk’in yaşı, kilosu ve boyu merak konusu oldu. Aşk Mantık İntikam dizisinin izleyicileri tarafından mercek altına alınan Burcu Özberk, magazin ve sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Bugüne kadar pek çok dizide ve televizyon reklamında rol alan Burcu Özberk, güzelliği ve sevilen oyunculuk performansı sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Aşk Mantık İntikam dizisinin izlenme rekorları kırmasında önemli bir payı bulunan Burcu Özberk giderek öne çıkmaya başladı. Kısa bir süre önce Çocukluk isimli dizi de Erdal Beşikçioğlu ile başrolleri paylaşan güzel oyuncunun yaşı ve boyu merak ediliyor. Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan güzel oyuncu pek çok yapımda rol aldı.

Televizyon kariyerine ilk olarak 2013 yılında ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisi ile başlayan Burcu Özberk, reyting rekortmeni bu dizide Huricihan Sultan karakterine hayat vermişti. Daha sonra Kanal D ekranlarından yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde rol arkadaşı Hande Erçel ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Burcu Özberk, bir anda televizyon dünyasının aranan simalarından biri haline geldi. Bu dizide Nazlı Yılmaz karakterini başarılı bir şekilde canlandıran güzel oyuncu için kariyerinde dönüm noktası yaşandı.

Detaylar Sonraki Sayfada...

10 Oca 2022 - 20:54 - Magazin

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