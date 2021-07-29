Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Meğer Estetik Harikasıymış!. Eski Halini Görenler Şok Geçiriyor…
Yaz döneminde televizyon ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen yapımlarından Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk’in estetik harikası olduğu ortaya çıktı! Hayranlarını çok şaşırtan güzel oyuncunun geçirdiği değişim herkese şok yaşattı.
Son dönemde hem televizyon dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Burcu Özberk, hayranlarını şaşırtmayı başardı. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla göz dolduran ünlü oyuncu, Aşk Mantık İntikam dizisi ile yaz döneminde ekranlarda fırtına gibi esmeyi sürdürüyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve her geçen gün bu kitlesini büyüten Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarına da ara vermeden devam ediyor. Ünlü oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.
Güzelliğiyle kendine hayran bıraktıran Burcu Özberk’in de estetik operasyonlardan geçtiği öğrenildi. Burcu Özberk’in estetiksiz halini gören en büyük hayranları bile ünlü oyuncunun eski haline inanmakta güçlük çekti. Yaz döneminde adından sık sık söz ettiren ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu Burcu Özberk, estetik operasyonlarla son görünümüne kavuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.
29 Tem 2021 - 15:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.