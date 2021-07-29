Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Meğer Estetik Harikasıymış!. Eski Halini Görenler Şok Geçiriyor…

Son dönemde hem televizyon dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Burcu Özberk, hayranlarını şaşırtmayı başardı. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla göz dolduran ünlü oyuncu, Aşk Mantık İntikam dizisi ile yaz döneminde ekranlarda fırtına gibi esmeyi sürdürüyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve her geçen gün bu kitlesini büyüten Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarına da ara vermeden devam ediyor. Ünlü oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Güzelliğiyle kendine hayran bıraktıran Burcu Özberk’in de estetik operasyonlardan geçtiği öğrenildi. Burcu Özberk’in estetiksiz halini gören en büyük hayranları bile ünlü oyuncunun eski haline inanmakta güçlük çekti. Yaz döneminde adından sık sık söz ettiren ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu Burcu Özberk, estetik operasyonlarla son görünümüne kavuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.