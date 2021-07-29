Alişan ve Buse Varol’a Hayatlarının Teklifi Acun Ilıcalı’dan Geldi! Hızır Gibi Yetişti, Zor Zamanında Elinden Tuttu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Acun Ilıcalı’dan geldiği iddia edilen teklif karşısında sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; “Hızır gibi yetişti bence Alişan’a” yorumlarında bulundular. Kardeşini kaybettikten sonra “Bir yerden başlayacağım ama nereden başlayacağım onu bilmiyorum” yorumunda bulunan Alişan, hayranlarında şok etkisi yaratmıştı.

Sevilerek takip edilen Acun Ilıcalı, büyük bir ilke imzasını attı. Daha öncede çalıştığı Alişan’la birlikte yeniden çalışma kararı mı aldı? Neler oluyor?



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