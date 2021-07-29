Alişan ve Buse Varol’a Hayatlarının Teklifi Acun Ilıcalı’dan Geldi! Hızır Gibi Yetişti, Zor Zamanında Elinden Tuttu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’a iddialara göre Acun Ilıcalı’dan flaş bir teklif geldi. Kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs salgınından kaybeden Alişan, milyonları derinden sarsmıştı.
Acun Ilıcalı’dan geldiği iddia edilen teklif karşısında sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; “Hızır gibi yetişti bence Alişan’a” yorumlarında bulundular. Kardeşini kaybettikten sonra “Bir yerden başlayacağım ama nereden başlayacağım onu bilmiyorum” yorumunda bulunan Alişan, hayranlarında şok etkisi yaratmıştı.
Sevilerek takip edilen Acun Ilıcalı, büyük bir ilke imzasını attı. Daha öncede çalıştığı Alişan’la birlikte yeniden çalışma kararı mı aldı? Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.