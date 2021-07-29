- 29 Tem 2021 - 15:42 G: 29 Tem 2021 - 15:46

Oturduğum Yer Depreme Dayanıklı Mı? Evler Kaç Şiddetinde Depreme Dayanıklı? E Devletten Fay Hattı Nasıl Sorgulanır?

Deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan vatandaşların en büyük korkularından biri de evlerinin depreme dayanıklı olup olmamasıdır. Yaşadığı mahallenin deprem riski altında olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar AFAD deprem bilgisi sorgulama işlemi ile aradıkları cevaplara ulaşabilirler. Evinizin kaç şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden fay hattı sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen şiddetli deprem haberleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Türkiye’de uzmanların sık sık hatırlattığı depremlere karşı önlemler almak ve yeni acıların önüne geçmek için yapılacaklar listesi hazırlanıyor. Bu listenin en başında da kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Uzmanların açıklamalarına göre Türkiye çapında deprem riski çok yüksek olan 6.7 milyon konut yıkılıp daha dayanıklı olarak inşa edilmeyi bekliyor. Bu yüzden siz de yaşadığınız binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını bir an önce öğrenmek istediğinizde risk tespiti yaptırabilirsiniz.

Korkutan deprem haberlerinden sonra pek çok vatandaş “Benim binam depreme karşı ne kadar güvenli?” sorusunu soruyor. Oturduğunuz yer depreme dayanıklı mı değil mi öğrenebilmek için bazı yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Eğer binanızda bu haberdeki 7 maddeden biri varsa vakit kaybetmeden risk tespiti yaptırmanızda fayda var. Uzmanlar, Türkiye’nin deprem riski haritasını elektronik ortama aktararak e-Devlet üzerinden yeni bir hizmet başlattı. Vatandaşlar online platformdan bu hizmeti kullanıp deprem riski haritasını görebiliyor. >>

29 Tem 2021 - 15:42 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Azerbaycan Uçak Biletleri Ne Kadar? Azerbaycan'a En Ucuz Nasıl Gidilir? Hangi Hava Yollarının Azerbaycan Uçuşları Var? mask
Azerbaycan Uçak Biletleri Ne Kadar? Azerbaycan'a En Ucuz Nasıl Gidilir? Hangi Hava Yollarının Azerbaycan Uçuşları Var?
KKTC Bayrağı Neden İsrail Bayrağı'na Benziyor? Kıbrıs Bayrağının Anlamı Ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağını Kim Tasarladı? mask
KKTC Bayrağı Neden İsrail Bayrağı'na Benziyor? Kıbrıs Bayrağının Anlamı Ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağını Kim Tasarladı?
Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira? Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Fransa Asgari Ücret 2021 mask
Fransa'da Asgari Ücret Kaç Lira? Fransa’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Fransa Asgari Ücret 2021
Oyuncu Olmak İçin Nerelere Başvuru Gerekir? Dizide Oynamak İçin Ne Yapmak Gerekir? Dizi Oyuncularını Kim Seçer? mask
Oyuncu Olmak İçin Nerelere Başvuru Gerekir? Dizide Oynamak İçin Ne Yapmak Gerekir? Dizi Oyuncularını Kim Seçer?
Almanya Et Fiyatları 2021! Almanya'da Kuzu Eti Kaç Para? Et Türkiye’de Mi, Almanya’da Mı Ucuz? Bu Fiyatlar Sizi Çok Şaşırtacak… mask
Almanya Et Fiyatları 2021! Almanya'da Kuzu Eti Kaç Para? Et Türkiye’de Mi, Almanya’da Mı Ucuz? Bu Fiyatlar Sizi Çok Şaşırtacak…
Almanya'da Bir Paket Sigara Ne Kadar? Almanya'da En Ucuz Sigara Ne Kadar? Almanya'da Sigara Kaç Lira Bakın Görün, Almanya Mı, Türkiye Mi Ucuz? mask
Almanya'da Bir Paket Sigara Ne Kadar? Almanya'da En Ucuz Sigara Ne Kadar? Almanya'da Sigara Kaç Lira Bakın Görün, Almanya Mı, Türkiye Mi Ucuz?
Almanya'da Ev Kiraları Kaç Para? Almanya’da Ev Kiraları Ne Kadar? İşte Almanya Ev Kiraları 2021 mask
Almanya'da Ev Kiraları Kaç Para? Almanya’da Ev Kiraları Ne Kadar? İşte Almanya Ev Kiraları 2021
Azerbaycan Para Birimi Nedir? 100 Manat Türk Parasıyla Ne Kadar? Azerbaycan Para Birimi TL Karşılığı Ne Kadar? mask
Azerbaycan Para Birimi Nedir? 100 Manat Türk Parasıyla Ne Kadar? Azerbaycan Para Birimi TL Karşılığı Ne Kadar?
Avusturya'da Asgari Ücret Kaç Lira? Avusturya’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Avusturya Asgari Ücret 2021 mask
Avusturya'da Asgari Ücret Kaç Lira? Avusturya’da Asgari Ücret Ne Kadar, Kaç Euro? İşte Avusturya Asgari Ücret 2021
Güneş Gözlüğü Neye Göre Seçilir? Güneş Gözlükleri Kaşı Kapatmalı Mı? Güneş Gözlüğü Ekartman Kaç Olmalı? mask
Güneş Gözlüğü Neye Göre Seçilir? Güneş Gözlükleri Kaşı Kapatmalı Mı? Güneş Gözlüğü Ekartman Kaç Olmalı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan ve Buse Varol’a Hayatlarının Teklifi Acun Ilıcalı’dan Geldi! Hızır Gibi Yetişti, Zor Zamanında Elinden Tuttu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Alişan ve Buse Varol’a Hayatlarının Teklifi Acun Ilıcalı’dan Geldi! Hızır Gibi Yetişti, Zor Zamanında Elinden Tuttu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Çocuğun Kan Grubu Anne Babadan Farklı Olabilir Mi? Anne Babanın Kan Grubuna Göre Çocuğun Kan Grubu Ne Olur? En Zeki Kan Grubu Hangisi mask
Çocuğun Kan Grubu Anne Babadan Farklı Olabilir Mi? Anne Babanın Kan Grubuna Göre Çocuğun Kan Grubu Ne Olur? En Zeki Kan Grubu Hangisi
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Meğer Estetik Harikasıymış!. Eski Halini Görenler Şok Geçiriyor… mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Meğer Estetik Harikasıymış!. Eski Halini Görenler Şok Geçiriyor…
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşında, Kaç Kilo, Boyu Kaç Cm? Burcu Özberk Nereli, Hangi Okuldan Mezun? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşında, Kaç Kilo, Boyu Kaç Cm? Burcu Özberk Nereli, Hangi Okuldan Mezun?
“Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekiliyor!” 4 Sezonu Yarım Bırakıp, Terk Etti! Yerine Gelecek Şef Milyonları Şok Etti! Neler Oluyor? mask
“Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekiliyor!” 4 Sezonu Yarım Bırakıp, Terk Etti! Yerine Gelecek Şef Milyonları Şok Etti! Neler Oluyor?
Esra Erol Eşiyle Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Mini Şortu ve Askılı Bluzuyla 18’lere Taş Çıkardı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Twitter Çalkalandı! mask
Esra Erol Eşiyle Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Mini Şortu ve Askılı Bluzuyla 18’lere Taş Çıkardı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Twitter Çalkalandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status