Oturduğum Yer Depreme Dayanıklı Mı? Evler Kaç Şiddetinde Depreme Dayanıklı? E Devletten Fay Hattı Nasıl Sorgulanır?

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen şiddetli deprem haberleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Türkiye’de uzmanların sık sık hatırlattığı depremlere karşı önlemler almak ve yeni acıların önüne geçmek için yapılacaklar listesi hazırlanıyor. Bu listenin en başında da kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Uzmanların açıklamalarına göre Türkiye çapında deprem riski çok yüksek olan 6.7 milyon konut yıkılıp daha dayanıklı olarak inşa edilmeyi bekliyor. Bu yüzden siz de yaşadığınız binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını bir an önce öğrenmek istediğinizde risk tespiti yaptırabilirsiniz.

Korkutan deprem haberlerinden sonra pek çok vatandaş “Benim binam depreme karşı ne kadar güvenli?” sorusunu soruyor. Oturduğunuz yer depreme dayanıklı mı değil mi öğrenebilmek için bazı yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Eğer binanızda bu haberdeki 7 maddeden biri varsa vakit kaybetmeden risk tespiti yaptırmanızda fayda var. Uzmanlar, Türkiye’nin deprem riski haritasını elektronik ortama aktararak e-Devlet üzerinden yeni bir hizmet başlattı. Vatandaşlar online platformdan bu hizmeti kullanıp deprem riski haritasını görebiliyor. >>