Oturduğum Yer Depreme Dayanıklı Mı? Evler Kaç Şiddetinde Depreme Dayanıklı? E Devletten Fay Hattı Nasıl Sorgulanır?
Deprem bölgesi olarak tanımlanan Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan vatandaşların en büyük korkularından biri de evlerinin depreme dayanıklı olup olmamasıdır. Yaşadığı mahallenin deprem riski altında olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar AFAD deprem bilgisi sorgulama işlemi ile aradıkları cevaplara ulaşabilirler. Evinizin kaç şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden fay hattı sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı bu haberimizden öğrenebilirsiniz.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen şiddetli deprem haberleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Türkiye’de uzmanların sık sık hatırlattığı depremlere karşı önlemler almak ve yeni acıların önüne geçmek için yapılacaklar listesi hazırlanıyor. Bu listenin en başında da kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Uzmanların açıklamalarına göre Türkiye çapında deprem riski çok yüksek olan 6.7 milyon konut yıkılıp daha dayanıklı olarak inşa edilmeyi bekliyor. Bu yüzden siz de yaşadığınız binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını bir an önce öğrenmek istediğinizde risk tespiti yaptırabilirsiniz.
Korkutan deprem haberlerinden sonra pek çok vatandaş “Benim binam depreme karşı ne kadar güvenli?” sorusunu soruyor. Oturduğunuz yer depreme dayanıklı mı değil mi öğrenebilmek için bazı yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Eğer binanızda bu haberdeki 7 maddeden biri varsa vakit kaybetmeden risk tespiti yaptırmanızda fayda var. Uzmanlar, Türkiye’nin deprem riski haritasını elektronik ortama aktararak e-Devlet üzerinden yeni bir hizmet başlattı. Vatandaşlar online platformdan bu hizmeti kullanıp deprem riski haritasını görebiliyor. >>
29 Tem 2021 - 15:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.